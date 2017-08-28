 Aydınlatıcıyı bir makyaj artisti gibi kullanmanın yolları

Aydınlatıcı 101

Uygulamasına geçmeden önce aydınlatıcının amacını anlamak önemlidir. Aydınlatıcı kullanmanın amacı yüzünüzün özelliklerini vurgulamaktır. Aydınlatıcılar ışığı yakalar ve cildinize boyut kazandırır. Bu parlaklık sizin hem güzel hem de vurgulu görünmenizi sağlar. Cansız bir cilde aydınlık kazandırmak için kullanılabilen aydınlatıcılar genel bir kural olarak burun köprüsü, çene, kaş ve gözlerin iç kısmına ve elmacık kemiklerinin yayına sürülür. Ancak yüz şeklinize göre aynı uygulamalar farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle size uygun aydınlatıcıyı, yüzünüze uygun şekilde uygulamayı öğrenmelisiniz.

Krem aydınlatıcı

Çok yönlü bir ürün olan krem aydınlatıcılar oldukça kompakt ürünlerdir. Bir fırça ile ya da parmakla uygulanabilir ve aydınlatmadan fazlası için kullanılabilir. Krem aydınlatıcılar cildinize sorunsuz şekilde yayılır ve oldukça doğal görünür. İnce bir ürün seçtiğinizde bu kremsi dokusu cilde muhteşem bir parlaklık sağlar ve ışığı yansıtarak vurgulamak istediğiniz alanları göz önüne çıkarır. Makyaj uzmanları krem aydınlatıcıları elle uygulamanın en iyi yöntem olduğunu söylüyor. Böylece eliniz cildinizin bir parçasın haline gelir ve cildiniz aydınlatıcıyı kolayca emer.

Sıvı aydınlatıcı

Sıvı aydınlatıcılar cilde doğal bir görünüm kazandırır. İnce bir parlaklık istiyorsanız ince bir aydınlatıcı kullanarak istediğiniz yumuşak ışığı elde edebilirsiniz. İyi bir fırça ya da süngerle uygulayabileceğiniz sıvı aydınlatıcılar size pratik bir aydınlık sağlarlar. Eğer fırça ve sünger kullanmakta ellerinizi kullanmaktan daha iyiyseniz sıvı aydınlatıcının inceliğini ustaca işleyebilirsiniz. Ayrıca nemlendiricinizin içine katarak tüm cilde uygulayarak doğal bir parlaklık da kazanabilirsiniz.

Toz aydınlatıcı

Eğer yoğun bir aydınlatmaya ihtiyacınız varsa toz aydınlatıcılar size istediğiniz etkiyi verecektir. Geleneksel bir şampanya rengi ya da opak bir ton evrensel olarak güzelliğin temelidir. Doğru uygulama yapıldığında yoğunluğuyla insanı büyüler. Yine de seçiminizi yaparken ince çizgilerden ve cilt dokusundan dolayı ağır görünebileceğini hesaplayarak cilde ipeksi bir dolgunluk veren formülleri tercih etmelisiniz. Ayrıca uygulama sırasında elinizi çok hafif tutmalısınız.