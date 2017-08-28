 Aydınlatıcıyı bir makyaj artisti gibi kullanmanın yolları

Aydınlatıcı 101
Uygulamasına geçmeden önce aydınlatıcının amacını anlamak önemlidir. Aydınlatıcı kullanmanın amacı yüzünüzün özelliklerini vurgulamaktır. Aydınlatıcılar ışığı yakalar ve cildinize boyut kazandırır. Bu parlaklık sizin hem güzel hem de vurgulu görünmenizi sağlar. Cansız bir cilde aydınlık kazandırmak için kullanılabilen aydınlatıcılar genel bir kural olarak burun köprüsü, çene, kaş ve gözlerin iç kısmına ve elmacık kemiklerinin yayına sürülür. Ancak yüz şeklinize göre aynı uygulamalar farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle size uygun aydınlatıcıyı, yüzünüze uygun şekilde uygulamayı öğrenmelisiniz.
Krem aydınlatıcı
Çok yönlü bir ürün olan krem aydınlatıcılar oldukça kompakt ürünlerdir. Bir fırça ile ya da parmakla uygulanabilir ve aydınlatmadan fazlası için kullanılabilir. Krem aydınlatıcılar cildinize sorunsuz şekilde yayılır ve oldukça doğal görünür. İnce bir ürün seçtiğinizde bu kremsi dokusu cilde muhteşem bir parlaklık sağlar ve ışığı yansıtarak vurgulamak istediğiniz alanları göz önüne çıkarır. Makyaj uzmanları krem aydınlatıcıları elle uygulamanın en iyi yöntem olduğunu söylüyor. Böylece eliniz cildinizin bir parçasın haline gelir ve cildiniz aydınlatıcıyı kolayca emer.
Sıvı aydınlatıcı
Sıvı aydınlatıcılar cilde doğal bir görünüm kazandırır. İnce bir parlaklık istiyorsanız ince bir aydınlatıcı kullanarak istediğiniz yumuşak ışığı elde edebilirsiniz. İyi bir fırça ya da süngerle uygulayabileceğiniz sıvı aydınlatıcılar size pratik bir aydınlık sağlarlar. Eğer fırça ve sünger kullanmakta ellerinizi kullanmaktan daha iyiyseniz sıvı aydınlatıcının inceliğini ustaca işleyebilirsiniz. Ayrıca nemlendiricinizin içine katarak tüm cilde uygulayarak doğal bir parlaklık da kazanabilirsiniz.
Toz aydınlatıcı
Eğer yoğun bir aydınlatmaya ihtiyacınız varsa toz aydınlatıcılar size istediğiniz etkiyi verecektir. Geleneksel bir şampanya rengi ya da opak bir ton evrensel olarak güzelliğin temelidir. Doğru uygulama yapıldığında yoğunluğuyla insanı büyüler. Yine de seçiminizi yaparken ince çizgilerden ve cilt dokusundan dolayı ağır görünebileceğini hesaplayarak cilde ipeksi bir dolgunluk veren formülleri tercih etmelisiniz. Ayrıca uygulama sırasında elinizi çok hafif tutmalısınız.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün