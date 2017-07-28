MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Aydın'da 45 otopark yeri ihale ediliyor

Aydın'da 45 otopark yeri ihale ediliyor

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 15:01Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 15:02

Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi Aybel A. Ş.’nin düzenleyeceği otopark kiralama ihalesinde toplamda 45 otopark alanı kiraya verilecek.

Konuya ilişkin verilen ilana göre, ihalede toplamda 5 ilçede 45 otoparkın 2 yıl süreyle kiraya verilecek. Yapılacak ihalede otoparklar için belirlenen muhammen bedeller ise şu şekilde: Didim’ de 7 otopark için 750 bin 48 TL, Söke’de 10 otopark için 429 bin 624 TL, Efeler’de 14 otopark için 1 milyon 859 bin 520 TL, Kuşadası’nda 7 otopark için 1 milyon 237 bin 80 TL, Nazilli’de 7 otopark için 968 bin 448 TL muhammen bedel belirlendi.

 Kapalı zarf usulü ve arttırma şeklinde gerçekleşecek  ihalenin tarihi 8 Ağustos olarak belirlenirken toplamda 5  ayrı ihalenin yapılacağı anlaşıldı.

Etiketler: OtoPark , Aydın , Otomobil
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri