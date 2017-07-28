Aydın'da 45 otopark yeri ihale ediliyor

Konuya ilişkin verilen ilana göre, ihalede toplamda 5 ilçede 45 otoparkın 2 yıl süreyle kiraya verilecek. Yapılacak ihalede otoparklar için belirlenen muhammen bedeller ise şu şekilde: Didim’ de 7 otopark için 750 bin 48 TL, Söke’de 10 otopark için 429 bin 624 TL, Efeler’de 14 otopark için 1 milyon 859 bin 520 TL, Kuşadası’nda 7 otopark için 1 milyon 237 bin 80 TL, Nazilli’de 7 otopark için 968 bin 448 TL muhammen bedel belirlendi.

Kapalı zarf usulü ve arttırma şeklinde gerçekleşecek ihalenin tarihi 8 Ağustos olarak belirlenirken toplamda 5 ayrı ihalenin yapılacağı anlaşıldı.