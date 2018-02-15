Avustralya yünüyle dünya liderliği hedefi

Türkiye’deki tekstil dünyasının akın ettiği fuarda, firmaların birbirinin üretimini taklit etmemesi için özel önlemler alındı. Yünsa’nın davetiyle katıldığımız fuarda firmaların dışarıdan görünmeyen bölmelerde müşterilerini randevularla kabul ettiğini gözlemledik. Yünsa CEO’su Nuri Refik Düzgören, Sabancı Holding’in 45 yıllık kumaş şirketi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Yünsa Türkiye-Çerkezköy’de Avustralya’dan aldığı yünlerle ürettiği kumaşlarının yüzde 70’ini dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. İhracatın da en büyük bölümünü yani yüzde 75’ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıyoruz. Başta Hugo Boss, Ferre, Armani, Zara, Joop, Massimo Dutti, Cos, H&M, Tommy Hilfiger, Paul Smith, Calvin Klein, Ann Taylor gibi markalar olmak üzere, dünyanın önde gelen markalarına yünlü kumaş üreten Yünsa, Türkiye’nin de yünlü kumaş ihracatının da yüzde 70’ini yapıyor. Son 7 yılda 38 milyon lira Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2017 yılında 300’e yakın yeni ürün geliştirdik. Yünsa’nın geliştirdiği yeni ürünler ise, toplam siparişlerin yüzde 54’ünü oluşturuyor.”

40 MİLYON DOLAR

Yünsa’nın yünlerini Avustralya’dan aldığını dile getiren Nuri Refik Düzgören, “Her yıl 40 milyon dolar civarında hammadde ithalatı yapıyoruz” dedi. Türkiye’deki merinos cinsi koyunlardan elde edilen yünlerin yünlü kumaş üretimi için değil daha çok triko üretimi için uygun olduğunu, bu yüzden de Avustralya’dan alınan yünlerin Çinli şirketler tarafından dünyaya pazarlandığını anlatan Düzgören, “Aldığımız bu yünlerden başta yüzde 100 yünlü kumaş olmak üzere çok farklı yünlü kumaşlar üretiyoruz. ‘Türkiye’deki merinos cinsi koyunların yününü kullanabilir miyiz diye?’ araştırmalar yaptırdık. Ancak hem koyunların cinsi hem de iklim faktörleri yüzünden bu mümkün olamıyor” diyor. Kumaşların buruşmazlık, terletmeme gibi özelliklerini de ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Düzgören, üretilen kumaşların yüzde 70’ini ihraç ederek dünya yünlü kumaş pazarının yaklaşık yüzde 4.3’nü karşıladıklarını da söyledi. Yünsa’nın kilogram başı ihracat fiyatı 35 dolara geliyor. Katma değerli ürün üreterek Türkiye’nin ihracatına da katkıda bulunduklarını anlatan Düzgören, “Yünsa, dünyanın 5 büyük kumaş ihracatçısından biri. Yünsa, bu alanda dünya liderliğine doğru gitmeyi hedefliyor. Japonya’dan Kanada’ya müşteri ağlarını kuvvetlendirmeye de odaklandık” dedi. Nuri Refik Düzgören, Yünsa’daki yenilikleri anlatırken “atık” kumaşların da değerlendirildiğini söyledi. Atık kumaşların yeniden değerlendirilerek inovatif kumaşların üretildiğini söyleyen Düzgören, “Geri dönüşümlü malzemelere sahip kumaşlara yatırım önemli” dedi.