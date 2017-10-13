Avantaj ve dezavantajları ile evden çalışma

Son yıllarda home office yani evden çalışma birçok firmanın ve kişinin tercihi haline geldi. Birçok kişiye göre evden çalışmak oldukça avantajlı. Öte yandan da bunun çalışma hayatı için daha az verimli olacağı düşünülüyor. İşte tüm yönleri ile evden çalışmanın avantajları ve dezavantajlarını şu maddelerle özetleyebiliriz:

Evden çalışmanın avantajları:

İşe istediğiniz saatte başlayabilirsiniz. Sabah erken kalmak zorunda değilsiniz. Akşam servisi veya otobüsü yakalamak gibi problemleriniz olmaz. Çünkü zamanın kontrolü tamamen sizin elinizde. Her gün ne giyeceğim, makyajımı nasıl yapacağım gibi sorularınız da olmayacak.

Evden çalışmak aynı zamanda daha az maliyetli. Çünkü yol masrafı, yemek masrafı, iş kıyafeti ve kuaför gibi ekstra masraflarınız olmuyor.

Eğer çocuklu bir bireyseniz çocuğunuza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Özellikle onun uyuduğu saatlerde çalışabilir, uyandığında ise onunla bolca zaman harcayabilirsiniz. Aynı zamanda ailenize, eşinize de evde çalışarak daha fazla zaman ayırmanız da bu işin en iyi yanlarından birisi.

İzin almak durumunda değilsiniz. Zaten başınızda izin almanız gereken, bakışları ile sizi strese sokan bir müdürünüz olmayacak. Hoşlanmadığınız iş arkadaşlarınıza katlanmak zorunda değilsiniz.