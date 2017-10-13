Avantaj ve dezavantajları ile evden çalışma

Son yıllarda home office yani evden çalışma birçok firmanın ve kişinin tercihi haline geldi. Birçok kişiye göre evden çalışmak oldukça avantajlı. Öte yandan da bunun çalışma hayatı için daha az verimli olacağı düşünülüyor. İşte tüm yönleri ile evden çalışmanın avantajları ve dezavantajlarını şu maddelerle özetleyebiliriz:
Evden çalışmanın avantajları:
- İşe istediğiniz saatte başlayabilirsiniz. Sabah erken kalmak zorunda değilsiniz. Akşam servisi veya otobüsü yakalamak gibi problemleriniz olmaz. Çünkü zamanın kontrolü tamamen sizin elinizde. Her gün ne giyeceğim, makyajımı nasıl yapacağım gibi sorularınız da olmayacak.
- Evden çalışmak aynı zamanda daha az maliyetli. Çünkü yol masrafı, yemek masrafı, iş kıyafeti ve kuaför gibi ekstra masraflarınız olmuyor.
- Eğer çocuklu bir bireyseniz çocuğunuza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Özellikle onun uyuduğu saatlerde çalışabilir, uyandığında ise onunla bolca zaman harcayabilirsiniz. Aynı zamanda ailenize, eşinize de evde çalışarak daha fazla zaman ayırmanız da bu işin en iyi yanlarından birisi.
- İzin almak durumunda değilsiniz. Zaten başınızda izin almanız gereken, bakışları ile sizi strese sokan bir müdürünüz olmayacak. Hoşlanmadığınız iş arkadaşlarınıza katlanmak zorunda değilsiniz.
- Evden çalışarak sadece kendi işinize konsantre olursunuz. Başkasının işini yapmak zorunda kalmazsınız. Eğer işiniz erken biterse kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Evden çalışmanın dezavantajları:
- Ofis ortamına girdiğinizde ofisteki masanız, çalışma arkadaşlarınız sizi ister istemez çalışmaya itecektir. Bu sebeple evden çalıştığınızda zamanı kontrol edemeyebilir, işinizi yetiştiremeyebilirsiniz.
- Evde çalışırken istediğiniz saatlerde işe oturup istediğiniz zaman işi bırakabilirsiniz. Anca bu aralıklarla da olsa sizin tüm gün masa başında çalışmanız demek olabilir. Zaman kontrolü yapamadığınızdan geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
- Ofiste çalışmak ve evde çalışmanın verimi farklı olabilir. Evde dikkatinizi dağıtacak, televizyon, aile bireyleri, misafirleriniz ve yatağınız olduğundan işinize tamamen konsantre olamayabilirsiniz.
- Sosyalleşmek açısından da bir dezavantaj. Evde çalıştığınızda iş arkadaşlarınız ve çevreniz olmayacak ve sadece evde zaman geçirdiğiniz bir hayatınız olacak.
- Çalıştığınız işle ilgili bir sorun yaşadığınızda yardım alabileceğiniz birileri çevrenizde olmayacak. Etkili ve verimli bir çalışma yaratmanızda bu durum da engel olabilir.