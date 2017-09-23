Aslı Enver: Evlilik konusunda suskun kalmayı tercih ediyoruz

◊ Sondan başlayalım... Penti firmasının yeni yüzü oldunuz. Nasıl doğdu bu işbirliği?

- Teklif geldiğinde çok da düşünmedim aslında. Sevdiğim ve samimi bulduğum bir marka olduğu için hemen kabul ettim.

Hakikaten “evet” demeden önce marka ile uygun muyum ona baktım. Sonuçta güzel bir işbirliği oldu.



◊ Eğlenceli de bir reklam filmi çektiniz.

- Keyifli bir çekim sürecinin sonucu çünkü... Samimi ve yaşamın içinden karelerden oluşsun, bir hikayesi olsun istedik.



◊ Bu arada “İstanbullu Gelin”in ikinci sezon çekimleri başladı. Ve dikkatimi çekti; dizinin fragmanında da şarkı söylüyorsunuz, reklam filminde de... Nedir bu mikrofon tutkusu?

- Oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleyip dans da edebiliyorsan, bu güzel bir artı bana göre...

Bir proje için şarkı söylemem ve dans etmem gerekiyorsa çalışır yaparım.

Kendimi zorlamayı seviyorum.

Diziyi sevmemin ana nedeni, hem oyuncu kadrosu hem de yönetmenlerimiz Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş diyebilirim. Ama beni “İstanbullu Gelin”de en çok vuran, Süreyya’nın özgür bir hayat yaşarken aşık olup apar topar Bursa’ya gitmesi ve aşkı için bambaşka bir hayata başlaması...

Onun evin içinde edilgen olmama çabasıydı hoşuma giden. Karakterin şarkı söylemesi de beni kalbimden vurdu diyebilirim.







SÜREYYA’YI SEVİYORUM ÇÜNKÜ EDİLGEN DEĞİL



◊ Anladığım kadarıyla yer aldığınız hiçbir projede edilgen olmayı sevmiyorsunuz...

- Daha dişi roller daha zevkli. Ama mesela “Suskunlar”da canlandırdığım Ahu, çok güzel yazılmış bir karakter olmasına rağmen daha edilgen bir kızdı.

Oradaki karakter daha naif, kolayca “Peki olur” diyen biriydi. Süreyya ile hiç alakası yok o açıdan...

Süreyya’yı da zaten bu yüzden seviyorum, edilgen bir kız değil.



◊ Belli, uğruna şehir şehir, hatta ülke ülke geziyorsunuz. Çekimler için İstanbul-Bursa hattında mekik dokuyorsunuz. En son setiniz Prag’taydı. Nasıl geçti Prag günleri?

- Prag çok güzel bir şehir. Çok da soğuktu ama...

Alışkın olduğum bir işin içinde yabancı bir durum yaratmak gibiydi...

Sezon finalinin ardından farklı bir yerde çekim yaparak işe başlamak keyifli geldi bana...



BU HABERLER SANIRIM YAPTIĞIM İŞİN BEDELİ



◊ Birkaç ay öncesine göre daha fit görünüyorsunuz sanki... Spora mı başladınız?

- Hayır, sanırım sete ara vermenin etkisi bu... Malum, sette istediğin yemeği bulman güç olabiliyor, sen yemeklere uyum sağlıyorsun mecburen. Normalde sebze yemeği ve salata severim, çekimlerde bu rutin aksıyor. Tatil döneminde dinleniyorsun, uykun daha düzenli oluyor falan, bunların da etkisi var.



◊ Bu hafta Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı düğünündeydiniz. Murat Boz ile sizi de çok yakıştırıyor olmalılar ki sürekli hakkınızda “evleniyorlar, evlenecekler” haberleri çıkıyor...

- Mümkün olduğunca bu konuda suskun kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü gerçekten önüne geçemiyoruz çıkan haberlerin...



◊ Doğruluğu yok mu yani?

- Bu haberlerin çoğunlukla doğru olmadığını söyleyebilirim.



◊ Göz önünde olmak, ilişkinizi ne derece etkiliyor?

- 15 senedir bu piyasadayım, hatta herkesin gözü önünde büyüdüm diyebilirim. Bunca zamandır belli bir çizgi tutturmaya çalışıyorum. Bunun doğru olmayan bir haberle sarsıldığını görmek insanı üzüyor. Herkes için geçerli bu durum. Bir sabah kalkıp bir şey okuyorsun kendinle ilgili, üzülüyorsun. Ama galiba bu işin bedeli de bu... Dolayısıyla yakın çevren işin aslını bildikten sonra fazla takılmamak lazım. Hassas bir tipim, bazen çok üzülebiliyorum ama durum bu işte...

7 SAATLİK UYKUMUN 1.5 SAATİNİ SPORA AYIRAMAM

◊ Bir ara setlerde el işi yapıyor, örgü örüyordunuz. Devam ediyor mu o hobi?

- Evet, hâlâ devam ediyorum. Geçen sezon çok sayıda yastık ve atkı yaptım. Kafayı harika boşaltıyor bu iş... Bazıları aynı amaçla spor yapıyor ama ben bana kalan 7 saatlik uykumun 1.5 saatini maalesef spora veremiyorum. Hep sette olunca de yapabileceklerin sınırlı. El işi severdim, ona başladım yeniden.



◊ Yer gök yastık kılıfı olmuştur evde...

- Yok, o kadar değil (gülüyor). Kendim için de örüyorum, sevdiklerime de hediye ediyorum. Evimin her yerinde goblen, televizyonumun üstünde dantel falan yok yani...

TİYATRO ARAYA SIKIŞTIRILACAK BİR İŞ DEĞİL

◊ Bu sezon tiyatro oyununuz olacak mı?

- Hayır, bu sene yapmayacağım.



◊ Neden?

- Bir iş yapıyorsan kafanla, ruhunla, her şeyinle yapacaksın. Tiyatroysa hele...

Bu durumda, setten çıkıp nasıl yetişeceğim stresi yaşayabiliyorsun. Bazen gerçekten yetişemiyorsun da zaten... Başlı başına bir sorumluluk tiyatro. Dolayısıyla tiyatroyu araya sıkıştırmayı doğru bulmuyorum. Bu iş araya sıkıştırılacak, “Yaparız ya” denilecek bir iş değil.

ÖZCAN’LA ÜÇÜNCÜ BİR İŞ DAHA YAPMAMIZ DOĞRU OLMAZ

◊ Dizi yayında, aralıkta da yeni sinema filminiz geliyor...

- “Öteki Taraf”... O da yine Özcan’la (Deniz). 8 Aralık’ta vizyona girecek.



◊ Özcan Deniz’le bu işbirlikleri devam edecek mi?

- Bir sinema filmi projesi olduğu söylendi ve görüşmeye gittik. O zaman da çalışmak istemiyorum dediğim bir dönemdi aslında...

Ama Özcan o kadar hevesli ve inançlı anlattı ki hikayeyi, işin içinde buldum kendimi.

Film gerilim türünde...

Türkiye’de daha önce pek denenmemiş bir iş.

Bir de bu proje diziden önce gerçekleşti, benim o dönem aklımda dizi yapmak da yoktu. Sonrasında yönetmenimiz Zeynep Günay Tan aradı, onunla konuşurken ısındım projeye... Hakikaten Özcan ile işbirlikçi gibi oldum (gülüyor).



◊ Özcan Deniz üçüncü bir işle gelirse?

- İkimiz için de çok doğru olacağını düşünmüyorum. Hep aynı kişilerle çalışma taraftarı değilim. Dikkat edersen, eski partnerlerimle de denk gelmemeyi başardım. Özcan’la şöyle bir avantajımız var, filmi çekerken çok tanışmıyorduk ve filmdeki sahnelerimin genelinde yalnızım. O yüzden de diziyi etkilemeyecek diye düşünüyorum.