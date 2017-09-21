Aşk ve Mavi 33. bölüm fragmanında Cemal bulunamıyor

Ekranların herkes tarafından büyük beğenisini kazanan dizi Aşk ve Mavi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Aşk ve Mavi yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

Teknedeki kazanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Cemal hâlâ bulunamamıştır. Göreçkiler, Cemal için gıyabi cenaze töreni düzenlemeye karar verirler. Mavi, konağın merdivenlerinden düşünce bebeğini kaybetmiştir. Ali, bir yandan yıkılan Mavi'ye destek olurken bir yandan da abisi Cemal'den gelecek umutlu haberi beklemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ali, öğrendiği şeyler karşısında şaşkınlığa düşer. Ondan gerçeği saklayan Cemal'e karşı çok öfkelidir. Ali'nin öğrendiği ve bunca yıl gizli saklı kalan her şey gün yüzüne çıkacak mı yoksa Cemal, bir kez daha gerçeği saklamanın bir yolunu bulacak mı?