Aşk-ı Roman dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları

'Evleneceksen Gel' adlı izdivaç programıyla tanınan Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir’in başrollerini paylaştığı Aşk-ı Roman başlıyor. Melek Baykal, Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal gibi isimlerin başrolde yer aldığı efsane dizilerden Cennet Mahallesi’nin bir versiyonu olarak gösterilen Aşk-ı Roman, 21 Ağustos'tan itibaren haftaiçi her akşam 19.45'te Tv8’de yayınlanacak.

AŞK-I ROMAN OYUNCU KADROSU



SOLMAZ ÇİROS

19 yaşında olmaz Solmaz Çiros İzmir doğumludur. Bir roman kızı olan Solmaz oynamayı çok seven, neşeli, güler yüzlü bir kızdır. Hayatında evlilik yaşamayan Solmaz evlilik programına katılmış ve hayat arkadaşını aramıştır. Solmaz Çiros 1.70 boyunda ve 1.55 kilodadır.



KAAN GÜVENİLİR

Evleneceksen Gel programının en karizmatik damat adaylarından Kaan 27 yaşındadır. Kaan 1.84 boyunda ve 78 kilodadır. Tekstille iglilenmekte, merter de kendi iş yeri olan, daha önce hiç evlilik yaşamamış, bakımlı ve yakışıklılığı ile herkesin dikkatini çeken Kaan, anne ve babasından ayrılmış 10 kardeşten sadece biridir.