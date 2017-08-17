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Aşk-ı Roman dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları

Aşk-ı Roman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Cennet Mahallesi dizisinin uyarlaması olan Aşk-ı Roman’ın başrollerinde ise şaşırtıcı isimler var. Peki Aşk-ı Roman dizisi ne zaman başlayacak, kadroda kimler var? işte detaylar!

Hürriyet Haber
17 Ağustos 2017 - 12:09:34

'Evleneceksen Gel' adlı izdivaç programıyla tanınan Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir’in başrollerini paylaştığı Aşk-ı Roman başlıyor. Melek Baykal, Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal gibi isimlerin başrolde yer aldığı efsane dizilerden Cennet Mahallesi’nin bir versiyonu olarak gösterilen Aşk-ı Roman, 21 Ağustos'tan itibaren haftaiçi her akşam 19.45'te Tv8’de yayınlanacak.

AŞK-I ROMAN OYUNCU KADROSU

SOLMAZ ÇİROS
19 yaşında olmaz Solmaz Çiros İzmir doğumludur. Bir roman kızı olan Solmaz oynamayı çok seven, neşeli, güler yüzlü bir kızdır. Hayatında evlilik yaşamayan Solmaz evlilik programına katılmış ve hayat arkadaşını aramıştır. Solmaz Çiros 1.70 boyunda ve 1.55 kilodadır.

KAAN GÜVENİLİR
Evleneceksen Gel programının en karizmatik damat adaylarından Kaan 27 yaşındadır. Kaan 1.84 boyunda ve 78 kilodadır. Tekstille iglilenmekte, merter de kendi iş yeri olan, daha önce hiç evlilik yaşamamış, bakımlı ve yakışıklılığı ile herkesin dikkatini çeken Kaan, anne ve babasından ayrılmış 10 kardeşten sadece biridir.

 

Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 12:09:34
Etiketler: Aşk-ı Roman , Aşk-ı Roman ne zaman , Aşk-ı Roman oyuncuları
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