Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizi, 15 Eylül Cuma akşamı yeni sezona merhaba diyor. Haziran ayında sezon finali ile hafızalarda yer eden ve adından söz ettiren Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Rıza, İlhan’ın ölmediğini anlamıştır. İlhan, Rıza’nın her şeyden haberdar olduğunu öğrenince Ferruh’a, Rıza’yı ortadan kaldırması için talimat verir. Ferruh, adamlarıyla beraber, Rıza’nın içinde olduğu cenaze aracına gelir. Silahlarını Rıza’ya doğrulturlar.



Durul, Erdal ve İskender, madde bağımlısı üç gençtir. Araç soygunu yaparlar ve sürücüyü yaralayıp kaçarlar. İskender yakalanır; ancak diğerleri kaçarlar. Yeni planları kuyumcu soygunudur. Altınları alıp kaçacaklarken Erdal yakalanır. Durul kuyumcudan çaldıklarıyla kaçar.

Çoban Ailesi’nin evini, düğün telaşı sarmıştır. Hüsnü Çoban, kemerleri sıkmıştır; ancak, Suat biricik oğlunun her şeyini eksiksiz yapabilmek için kredi bile çekmiştir. Alışverişler yapılmış, altınlar alınmıştır. Herkes neşe içinde düğün salonuna gelir. Düğünün ilerleyen saatlerinde, Suat altınları evde unuttuğunu hatırlar. Nazike ile beraber eve dönüp altınları alırlar. Dönüş yolunda, polisten kaçan Durul, arabasıyla Suat’a sert bir şekilde çarpar. Arda ve Tunç olaya şahit olur ve hemen ambulans çağırırlar. Suat, ameliyata alınır ve durumu çok kritiktir. Bütün ailesi ve sevenleri, Suat’ın ayağa kalkması için dua eder.