Arka Sokaklar 465. bölüm fragmanında aksiyon iyice artıyor

Arka Sokaklar dizisinin 465. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekip, bebek ticareti yapanların peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Melda sorgulanır; ama, konuşmaz. Selin, kardeşini evine getirir. Melda orda olmaktan mutlu değildir ve kaçmanın peşindedir.

Ekip, Şamil ve Yelda’nın evini ziyaret eder. Yelda’nın hamile olmadığından şüphelenir. Adli tıptan izin çıkınca, araştırma başlar.

Melda eve gelir ve sancıları artar. Hastaneye götürmedikleri için evde doğum yapar. Erdal bebeği ve Seher’i alıp kaçar. Ekibimiz Adem’in kaldığı bağ evine baskın düzenler. Mesut ve Selin, Erdal’ın peşine düşer. Selin yaklaşmıştır ki bebeğin sesini duyar. Selin ve Erdal karşı karşıyadır…

Göl kenarında bir kadın cesedi bulunur. Cesetten Sinem adında bir kimlik çıkar. Hakan da dahil olmak üzere herkes hayrete düşer.