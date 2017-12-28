Arka Sokaklar 463. bölüm fragmanında Erdal ortalığı karıştırıyor

Arka Sokaklar dizisinin 463. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekipten birisinin silahıyla cinayet işleniyor. Rıza Baba, elindeki balistik raporunun gizemini çözebilecek mi? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, Erdal’ı gözaltına alır. Erdal sorguya alınır; ancak, serbest bırakılır. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlenir. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırır. Ekibimiz daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gider; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz.

Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştır. Burhan, Mesut’tan yardım ister. Mesutlar, kızı bulur; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyler.

Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalışır; ama, Hakan pek oralı olmaz. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çeker. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gider.

Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırır. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşır.

Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştır ve bir suça karışması an meselesidir. Selin’in başının belaya girmesi an meselesidir.