Aras Bulut ve Aleyna bakın Uğur Cebeci ne diyor size...

İşte o yazı:
Geçen hafta uçakta ayakları çıplak görüntülenen Aleyna Tilki ve Aras Bulut İynemli’yle ilgili bir yazı yazmıştım.
“Bu bir öncelikle görgü meselesi ama havacılık açısından Uğur Cebeci’ye de sormak lazım” demişti...
Uğur Cebeci bana gönderdiği bir yazıyla meseleye açıklık getirdi.
Bakın ne diyor Uğur Abi:
“Uçak yolculuklarında nezaket belki yerdekinden daha fazla gerekli.
Sonuçta çok dar bir alanda, yan yana, sırt sırta, bazen burun buruna saatler geçiriliyor.
Ayakların pencere çerçevelerine dayanması ya da daha ileri giderek öndeki koltuğun üzerine uzatılması tam anlamıyla terbiye sınırlarının dışındadır.
Kokan bir ayak, siz ne kadar özen gösterseniz de kokar ve öndeki yolcunun tepesinden aşağı çöken koku çok rahatsız eder insanı.
Üstelik uçaklarda ne yazık ki kabin ısısı düzgün ayarlanmadığı için terleme daha fazladır.
Hele THY uçaklarında kabin ısısını ekipler çok önemsemez. Kendileri sıcağı sevdiği için yolcular da terler. Böyle bir durumda açık ve uzatılan ayaklar hep sorun çıkarır.
İkaz ettiğinizde çıkacak tartışma, kavgaya dönüşme, olayın pilota iletilmesi, sorunlu yolcu formu doldurulup inişte polise gidilmesi gibi bir dizi tatsızlıkla devam edebilir.
Bu da yolculuğu zindan eder.
Senin dediğin gibi görgü kuralları çok önemli ama uçakta daha da önemli. Uzun uçuşlarda verilen ‘amenity kit’ içindeki çorap mutlaka giyilmeli.
Ayakkabılar da torbaya konulmalı. Bazen görüyorum, çok zarif yolcular uçakta verilmez belki diye kendi ayakkabı torbalarını da getiriyor.
Çıkardıkları ayakkabılarını koyuyorlar.
Ağzı kokanlar da uçakta çok dikkatli olmalılar. Yandaki yolcunun ağzının koktuğunu düşünebiliyor musun, ne rahatsız edici bir şey.
Uçakta koltuktan kalkarken bile ön koltuğa tutunurken, koltuğun sallanmasına dikkat etmek gerekir.
Elinizin önündeki yolcunun saçına değmemesi için özen gösterilmelidir.
Yapılacak tek şey insan olmanın gereklerini yapmak ve uçak yolculuklarında daha özenli olmak...”
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