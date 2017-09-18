Aranan şüpheliyi bir saatte buluyor?

İstanbul merkezli Ekin Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, yaptığı açıklamada, güvenli ve akıllı şehirler piyasasının küresel büyüklüğünün 40 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin yanı sıra özellikle terör olaylarından kaynaklanan güvenlik kaygılarının pazarı her geçen gün daha da büyüttüğünü dile getiren Ekin, yerli firma olarak insan yoğunluğunun bulunduğu sınır kapıları, alışveriş merkezleri, havaalanları, meydan gibi hemen her noktada hayatın güvenli akışına katkı sağlayan teknolojik çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

"DÜNYADA BİR ÖRNEĞİ YOK"

Ekin, Türk mühendislerin tasarladığı mobil takip sistemi "Patrol" hakkında bilgi vererek, sistemin dünyada bir örneğinin olmadığının altını çizdi.

Yüksek çözünürlüklü yüz tanıma sistemlerinin piyasada fark yarattığını belirten Ekin, "Biz yüksek çözünürlük ve doğruluk oranına sahip denetim çözümlerinin bir adım ötesine geçtik. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde yüz, plaka tanıma ve hız tespiti gibi şehir güvenliğinde temel rol oynayan sistemlerin mobil olarak kullanılmasını sağlayan akıllı devriye sistemi ürettik." diye konuştu.

Ekin, sistemin, polis, jandarma ve itfaiye araçlarına tepe lambası şeklinde takılarak uygulanabildiğine dikkati çekerek, hareketli ya da park halindeki tüm araçların plakalarını otomatik algılayan sistemin, yüz tanıma yapabilmesinin yanı sıra şerit veya park ihlallerini koordinatlarıyla oluşturdukları "Güvenli Şehir İşletim Sistemi"ne ilettiğini kaydetti.

"ŞÜPHELİ BULMA SÜRESİNİ BİR SAATE İNDİRDİK"

Sistemin tüm araçlardan alınan canlı görüntülerin tek bir merkezden izlenebilmesine olanak tanıdığını anlatan Ekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistem aranan şahsı cinsiyeti, yaş aralığı, saç ve göz rengi gibi kriterlere göre kaydediyor, benzer şekilde araçları marka ve modellerine göre tanımlayabiliyor. Örneğin bir asayiş olayı kapsamında 30'lu yaşlarda, sarışın, uzun saçlı, mavi gömlek giyen bir şahsı arıyoruz. Sisteme, uygun filtreleri girerek arama yaptığımızda o an, sistemin algıladığı bölgelerde, bu kategorideki tüm şahıslara ulaşabiliyoruz. Aranan şahsın görüntüsü ile sistemin tespit ettiği görüntü, anlık ya da daha sonraki bir zamanda eşleştiğinde sistem alarm veriyor. Aranan kişi ya da araç 100 günde bulunuyorsa biz bu süreyi 1 saate indiriyoruz. Önümüzde 10 milyon seçenek varsa biz bunu bine düşürüyoruz."

10 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Ekin, İstanbul merkez olmak üzere Stuttgart, New York, Ankara, Bakü, Dubai ve Abu Dabi'de ofis açtıklarını dile getirdi.

Ekin, Türkiye'de 40 ilde kullanılan sistemi Almanya, Fransa, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ettikleri ve bu ülkelerde 500'ün üzerinde kontrol merkezi, 4 bin 800 güvenli trafik sistemi, 14 bin şehir izleme sistemi kurduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sistemlerimizin kullanıldığı şehirlerde ihlal ve suç oranlarının ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Örneğin Abu Dabi'de sistemlerimizin kullanılmasının ardından ölümlü trafik kazaları yüzde 34 azaldı. Dünyada şehir güvenlik endeksi araştırmalarına bakıldığında Abu Dabi'nin en güvenli şehirler arasında yer aldığı görülüyor."

Ekin, 2015'te Türkiye'nin yazılım ihracatının dörtte birini tek başlarına gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye İhracatçılar Meclisinin "En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ikinci sırada yer aldıklarının altını çizdi.

Geçen yıl 153 milyon dolarlık ihracat yaparak Türk yazılım ihracatının yüzde 8'ine imza attıklarını kaydeden Ekin, "Yüzde 90'ını yurt dışına ihraç ettiğimiz sistemlerimizi kendi ülkemizde de yaygınlaştırmak ve ülkemizin iç güvenliğine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.





