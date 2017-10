Antalya'daki tema parka Amerika'dan ödül

The Land of Legends, Dünya Su Parkları Birliği’nin organize ettiği ve bu yıl 37’ncisi Florida’da gerçekleşen ödül töreninde, tedarikçi firması Polin Waterparks ile birlikte daha önce dünyaca ünlü Amerika’daki tema parklarının aldığı sektörün en saygın ödülleri arasında gösterilen Leading Edge’i kazandı. Temaları ve tesisleri geliştiren parklarla tedarikçi firmalara verilen Leading Edge Ödülü’nü Dünya Su Parkları Birliği Başkanı Steve Miklosi’nin elinden The Land of Legends Pazarlama Direktörü Pınar Pehlivan, Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Şöhret Pakiş ile Polin Waterparks Satış ve Tasarım Direktörü Kubilay Alpdoğan aldı.

'ÖDÜLÜ TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

Bu ödülü Türkiye’ye kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını söyleyen The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Yıllardır Amerikalı parkların ve tedarikçilerin ağırlığının hissedildiği bu ödül töreninde, Leading Edge Ödülü’nü ülkemizden çıkan bir marka olarak Türkiye’ye getirmekten dolayı gururluyuz. Aldığımız bu ödül, The Land of Legends’ın bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede ortaya koyduğu başarıyı gösteriyor. The Land of Legends, yeni açılacak etaplarıyla ve gelişen konseptiyle 2018 yılının ikinci periyodunda da gelişmeye devam ederek önemli yeniliklere imza atacak" dedi.

Land of Legends’ın bu yıl Eylül ayında da World Travel Awards’tan (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın En İyi Tema Parkı ödülünü almıştı.