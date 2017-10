Anlatırsan Hollywood’dan kovarım

Kötü bir hafta mı geçirdiniz? Bir de Hollywood’un en büyük yapımcısı Harvey Weinstein’inkine bakalım: Çok değil, geçen pazara kadar bünyesinde 341 Oscar adaylığı ve 81 Oscar’ı barındıran 800 milyon dolarlık bir şirketin sahibiydi. Tüm Hollywood yıldızları bir yana Hillary Clinton ve Barack Obama’nın bile yere göğe koyamadığı, hayırseverliğiyle tanınan bir isimdi. Pazartesi kurduğu ‘Weinstein Company’den kovuldu, çarşamba eşi terk etti, perşembe intihara teşebbüs etti, kızı tarafından apar topar rehabilitasyon merkezine kaldırıldı.

Saygıdeğer oyuncu Judi Dench’in ona istinaden poposuna ‘JD HW’yi seviyor’ dövmesini yaptırmasını sağlayacak kadar sayılan; Meryl Streep’in “O bir Tanrı” diye bahsettiği, bağımsız filmlere kol kanat geren, sektörü değiştiren Miramax’ın kurucusu, ‘Hollywood Şerifi’ lakaplı Weinstein, böyle gözden düşüşü hak edecek ne yapmış olabilir?

Abi-kardeş mücadelesi mi?

Nedeni, Hollywood’un kirli yüzünü gözler önüne seren korkunç bir gerçek: Weinstein, tam 30 yıldır kadın oyuncuları taciz etti, kimilerine tecavüze yeltendi. Kimi zaman da başardı. Tekliflerini kabul etmemeleri, yaşadıklarını anlatmaları halinde, kariyerlerini bitirdi.

Peki tüm bunlar nasıl açığa çıktı? Bombanın fitilini ateşleyen, The New York Times gazetesi ve The New Yorker dergisinde yer alan iki makale. Bugüne kadar Weinstein kardeşler tarafından üç kez para akıtılarak, araya hatırlı isimler sokularak örtbas edilen haberler, Harvey ve kardeşi Bob arasındaki güç mücadelesi nedeniyle, şimdi açığa çıktı. Sonuç: Geçen pazartesi 13 kadın tacize uğradığını açıklamıştı. Şu an rakam 35’i buldu; iddialara her gün yenisi ekleniyor.

Şikâyetler genelde “Senaryo için buluşacaktık, karşıma bornozla çıktı, zorla masaj yaptırmaya kalktı” ekseninde olsa da, üç tecavüz iddiası da gündemde. Bir kişi adını gizli tutuyor. Ama iki kadın, uzun bir süredir yaşadıklarını anlatsa da, kulaklar tıkanmış. Bu isimler Rose McGowan ve İtalyan yıldız Asia Argento. İkisi de aynı yıl, 1997’de tecavüze uğradığını söylüyor. McGowan’ın anlattıkları şöyle: “Olay sonrası dava açacağımı söyledim. ‘Sus payı’ olarak 100 bin dolar ödedi. 2016’da yaşadıklarımı Twitter’da isim vermeden yazdım. Hatta Amazon.com yöneticisi Jeff Bezos ve oyuncu Ben Affleck’e de durumu açık açık anlattım. Jeff inanmadı, Ben ‘Gene mi Harvey!’ dedi. Sonra çıtları çıkmadı. Şimdi ‘Bilmiyorduk’ türü kınama metni yayımlıyorlar. Hollywood böyle ikiyüzlü...”



Gwyneth Paltrow

Personeli de mağdur

Weinstein’in otel odası-bornoz-losyon süslü ahlaksız tekliflerinden nasibini alan sadece oyuncular değil. Onun şirketinde iş yapan kadın personel, yapımcının tacizlerine maruz kalmış. 1991-2015 arası bilinen 6 dava var. Weinstein, ‘avlarını’ etkileyebilmek için kadın asistanlarını da kullanmış. Sistem şöyle: Yıldızla lobide buluşuyor, senaryoyu gösterme bahanesiyle odaya davet ediyor. Yanında bir kadın personel olduğu için de ‘av’ şüphelenmiyor. Odaya çıkınca asistan yollanıyor. Sonrası malum..



Brad Pitt, yaşananlara rağmen iki kez daha yapımcıyla çalıştı.

Brad Pitt üzerine saldırdı “Kız arkadaşımdan uzak dur!”

Mağdurlardan biri Oscar’lı Gwyneth Paltrow. Şöyle anlatıyor: “1996’da ‘Emma’ filmini çekmek için anlaşmıştık. 21 yaşındaydım, kariyerim yeni başlamıştı. Harvey benimle Peninsula Beverly Hills’teki suitinde buluşmak istedi. Birden bire ellerini üzerimde gezindirdi ve ‘Bana masaj yapar mısın’ dedi. Şoke oldum, o benim Harvey Amcamdı! Kaçtım. Durumu o dönemki erkek arkadaşım Brad Pitt’e anlattım.” Pitt, Weinstein’i bir partide yumruklayarak, “Bir daha Gwyneth’e böyle bir şey yaparsan sana esaslı bir dayak atarım, haberin olsun” diye uyardı. Weinstein’in tepkisi ise, Paltrow dilini tutmazsa kovulacağı yönündeydi.



Kate Beckinsale

‘Ödevim var’ diyerek kaçtım

Weinsteinzede başka bir isim, İngiliz Kate Beckinsale: “Onunla tanıştığım zaman 17 yaşındaydım. Beni The Savoy Hotel’e davet etti. Resepsiyondakiler odasında olduğunu söyledi. Yukarı çıktım. Üzerinde bornoz vardı, “Haydi bir şeyler içelim rahatlarsın” dedi. İçki içmek için çok küçük olduğumu söyledim. Sonra da ‘Kusura bakmayın, ödevim var’ diye kaçtım. Birkaç sene sonra, ‘Pek hatırlamıyorum, aramızda bir şey oldu mu seninle?’ diye pişkince sordu. Onu reddetmenin kariyerimde olumsuz etkileri olduğunu düşünüyorum.”

Angelina Jolie: Herkesi uyardım

Weinstein ile 1998’de ‘Playing by the Heart’ filminde çalışan Jolie, The New York Times’a verdiği açıklamada, yapımcının kendisini otel odasında senaryoda olmayan bir seks sahnesini prova etmek için çağırdığını, kabul etmeyince, odasına girmeye çalıştığını anlattı: “Bir daha Weinstein ile çalışmadım, çalışan diğer kadın oyuncuları da uyardım. Böyle bir davranış biçimi dünyanın neresinde olursa olsun kabul edilemez.”



Rosanna Arquette

Ben senden önce kimlerle oldum biliyor musun?

Beverly Hills Hotel’e ‘iş tartışmak’ için çağrılan Rosanna Arquette, toplantı mekânı olan süitte yapımcının kendisini bornozla karşıladığını, kendisine masaj yapmasını istediğini, reddettiğinde ise elini kavrayarak zorla cinsel organına değdirdiği, bu sırada birlikte olduğu ünlü yıldızların ismini sayarak ‘Onların hepsi yapıyor, sen de yap’ dediğini söylüyor. “Ben öyle şeyler yapamam” diye bağırarak kaçmış. Weinstein, arkasından şöyle seslenmiş: “An itibariyle kariyerin bitti.”



Cara Delevingne

Madem ki biseksüelsin...

Yapımcının sadece 1990 ve 2000’lerin başında bu eylemlerini yaptığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir korkutucu öykü de yakın zamandan, 2015’ten. Bu kez kurban top model ve oyuncu Cara Delevingne: “Londra’da bir otelde, lobide buluştuk, ‘İki dakika yukarı çıkalım, sana bir şey göstermek istiyorum’ dedi. Yanında bir kadın asistanı da olduğu için şüphelenmedim. Odaya çıkınca ‘Haydi rol icabı öpüşün’ dedi. O kadar şoke oldum ki ‘Yok, ben şarkı söyleyeyim’ diye saçmaladım. Sonra da beni öpmeye kalktı. Bir şekilde çıktım odadan. Ama yine de bana rolü verdi. Hep suçluluk duyduğu için rolü aldığımı düşündüm bugüne kadar...”



Ashley Judd

Masaj yap, olmadı duşa gir

‘90’lı yıllarda parlayan, sonrasında Hollywood’da kendine yer bulamayan Ashley Judd, kariyerindeki düşüşün nedenini 2015’te Variety dergisiyle şöyle paylaştı: “Harvey, Beni ‘Kiss the Girls’ filmini tartışmak için Peninsula Beverly Hills’e çağırdı. Lobide ya da restoranda buluşacağımızı sandım. Gittiğimde odasına çağırıp ‘Bütün gece çalıştım, halk arasına karışacak halim yok. Odamda kahvaltı etmek istiyorum’ dedi. İnandım. Beni bornozla karşıladı, elinde losyon vardı ‘Haydi bana masaj yap’ dedi. Karşı koyunca “O zaman birlikte duş alalım” dedi. Resmen pazarlık etti! Onu da reddedince banyoya gitti. Birden içeriden su sesleri gelmeye başladı. ‘Herhalde yüzünü yıkıyor’ diye düşünüyordum, anladım ki duşa girmiş. Bir ses geldi: “Haydi beni seyret!’ Çığlık çığlığa ‘Hayır’ diye bağırdım. Sonrasında kariyerim yerle yeksan oldu. Toparlamak için çok uğraştım. Ama uzun zaman çoğu kapı yüzüme kapandı.”



Georgina Chapman

Eşim kiminle yattığıma karışmaz

Marchesa modaevinin kurucusu Georgina Chapman ile 10 yıldır evli ve iki çocuk sahibi olan Harvey Weinstein, 2000’li yılların başında taciz ettiği oyuncu Heather Graham’a evliliklerinin dinamiğini şöyle anlatmış: “Eşim şehir dışındayken kiminle yattığıma karışmaz.” Durum tam olarak böyle olmasa gerek; Georgina Chapman, ilk önce eşine süreçte destek olacağını söylese de çarşamba boşanacağını açıkladı.

O PARLATTI O SÖNDÜRDÜ

Bu isimleri ‘90’lardan hatırlıyorsunuz. Bir dönem parladılar, hatta aralarında Oscar kazananları oldu ama ‘ne hikmetse’ ışıltıları çabuk silindi. Nedeni ise aslında basitti: Ortak noktaları ‘hayır’ demeleri....

◊ Mira Sorvino: İlk filmiyle Oscar kazanan Mira Sorvino’nun başarı öyküsü kısa sürdü. Sebebine gelince: “1995’te ‘Mighty Aphrodite’ filminin tanıtımı için Toronto’daydık. Odada sohbet ederken bana masaj yapmaya başladı. Reddedince beni odanın içinde kovaladı. Birkaç hafta sonra gece yarısında evimin kapısına dayandı. ‘Erkek arkadaşım buraya geliyor’ dediğimde hırslanarak gitti. Ama bedeli ağır oldu. Resmen Hollywood’dan atıldım.”

Mira Sorvino

◊ Lea Seydoux: Fransız oyuncu, İngiliz The Guardian’a yazdığı makalede, tecrübesini şöyle anlattı: “Onunla bir defilede tanıştık. Otelinde birlikte bir şeyler içmek istedi. Odada konuşuyorduk, birden üzerime saldırdı, beni öpmeye çalıştı. Kendimi savunmaya çalıştım, çok zordu. O kadar büyük ve şişmandı ki!”

◊ Claire Forlani: ‘Meet Joe Black’ ve ‘ConAir’ gibi filmlerde karşımıza çıkan oyuncu kendisini şanslı niteliyor: “‘90’lar oyunca beş kez saldırısından kurtulmayı başardım. Kariyerim bitti, o ayrı...”



Claire Forlani

◊ Katherine Kendall: Oyuncu, 1993’te bir toplantı için yapımcıyla buluşmaya gittiğinde, Weinstein’i çırılçıplak mastürbasyon yaparken bulmuş. Kendall, bunun üstüne mesleği bırakıp kariyer değişikliği yapmış.