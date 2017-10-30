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Mali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi

Dinçer GÖKÇE
30.10.2017 - 11:26 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market, içine düştüğü mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası bulunuyor. 6 bin 500 kişinin çalıştığı Makro'nun cirosu 1.7 milyar lira. Şirketin ortaklarından Şeref Songör, "Batık durumda değiliz. 2-3 aylık süreye ihtiyacımız var" dedi.

Temeli 1991 yılında Songör Ailesi tarafından atılan Makro Market, 2000'li yıllardan itibaren perakende sektörünün önemliMali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi oyuncularından biri konumuna geldi.

Makro'nun yanı sıra Uyum Market de 5 yıl önce şirketin bünyesine katıldı. Ancak bir süredir şirketin mali sıkıntı yaşadığı çeklerin ödenemediği bilgisi kulislerde konuşuluyordu.

CUMA GÜNÜ BAŞVURDU
Makro Market adına 27 Ekim'de, iflas erteleme başvuruları yasak olduğu için, konkordato talebinde bulunuldu. Mahkemeden şirketin süre talebi gereği tedbir kararı verildi. 

6 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Makro Market bünyesinde 6 bin 500 kişi çalışıyor. Şirketin 2016 yılı sonu cirosu 1 milyar 700 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Şirketin bankalara olan borcunun 234 milyon lira olduğu öğrenildi. 

SONGÖR: BATIK DURUMDA DEĞİLİZ

Makro Market A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Songör, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz sıkıntı yaşamasınlar diye böyle bir yola başvurduk. Mahkemeye iyi bir proje sunduk. Bizim ihtiyacımız, 2-3 aylık süre verilmesi. Biz inanıyoruz ki yeniden daha güçlü bir biçimde toparlayabileceğiz. Şunun kesin olarak bilinmesini isterim ki, şirketimiz batık değil. Cuma günü çeklerimiz yazılmaya başlayınca, ilgili birimlerimizle yaptığımız istişare sonrası konkordato başvurusunda bulunmaya karar verdik. Kuşkusuz çok üzgünüz. Ancak toparlayacağımız yönünde umudumuz var" dedi.

ÇALIŞANLAR: PARAMIZI ALAMADIK

Şirketin bazı çalışanları ise, son aylarda ücretlerini alamadıklarını kaydetti. Bazı çalışanların, fazla mesai ücretleri yanı sıra, tazminat alacaklarının olduğu kaydedildi. Bu arada, şirketin mali sıkıntıya girmesine neden olan konulardan birinin de kısa süre önce giriştikleri inşaat projesi olduğu öne sürüldü. Ankara Batıkent'te bulunan bin 675 dairelik projenin, şirketi mali güçlüğe sürüklediği öne sürülüyor. 

Mali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi

KONKORDATO NEDİR?
KONKORDATO başvurusu Türkiye’de, iflas ertelemenin kullanılmaya başlandığı son 12 yıldan bu yana yok denecek kadar az. Bu, konkordatonun uygulaması zor ve riskli bir yöntem olmasından kaynaklanıyor. Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Mali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.

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Etiketler: Piyasa
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