Anadolu rock müziğin unutulmaz 5 efsane ismi

Erkin Koray

Anadolu Rock ve Arabesk Rock türlerine önemli katkılarda bulunan Erkin Koray, yaptığı doğu ve batı sentezleri ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın her tarafında ilgi odağı oldu. Şu anda bile dünyanın birçok yerinde Erkin Koray dinlenmeye devam ediyor. Müziğe olan katkısı sadece şarkıları ile de olmadı; elektro bağlamayı icat ederek, dünya müziğine katkıda bulundu.

Barış Manço

Barış Manço'nun Galatasaray Lisesi ile başlayan müzik hayatı, Anadolu Rock müziği için dönüm noktalarından birisiydi. Bestelediği şarkılar, onlarca dile çevrildi; onlarca ödül aldı. Barış Manço'yu bu kadar önemli yapan ise, günlük hayatın içindeki gerçeklikten esinlenmesiydi.

Cem Karaca

Anadolu Rock'ın en önemli isimlerindendir Cem Karaca. Dervişan, Moğollar, Apaşlar gibi birçok grup ile çaldı, Anadolu Rock'a önemli katkılarda bulundu. Rock müziği Türkçe sözler ile önemli bir şekilde işledi. Onun en önemli özelliklerinden bir tanesi, şarkılarında toplumsal konulara yer vermesiydi. Bu yüzden gönüllere sıkça dokundu.

Moğollar

Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Moğollar, bu tür için çok önemli eserler bıraktı. 'Bir Şey Yapmalı' ve 'Ağrı Dağı Efsanesi' gibi ikonlaşmış ve bugün hala dinlenen bu parçalar, grubun önemli eserleri arasında yer almaktadır.

3 Hürel

70'lerin ve Anadolu Rock müziğinin önemli gruplarından 3 hürel, kültleşmiş onlarca parçaya imza attı. "Bir sevmek, bin defa ölmekmiş' bunlardan birisiydi. Müziklerindeki kalite, insanların beğenisini ve saygısını topladı.