Ambalajda antIdamping krizi

Bu köşeye konu olmasının nedeni ise son zamanlarda devam eden bir tartışma... Sektörün aktörleri arasında bir süredir bir antidamping kavgası yaşanıyor.

Durum şu... Oluklu mukavva denilen ambalajların yapılabilmesi için geri dönüşüm kağıtlarına orijinal esaslı kraft kağıt karıştırılmak zorunda. Bu kağıdın Türkiye’de tek üreticisi var. SEKA’nın tesislerini satın alan OYAK Grubu’na bağlı olan OYKA. Bu şirket, ihtiyacın bir bölümünü karşılıyor. Kalan bölüm ise özellikle ABD’den ithal edilmek zorunda. OYKA 2015’te ithalatta damping uygulandığı iddiasıyla koruma talep ederek, Ekonomi Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık da yerli üreticiyi korumak için yüzde 10 ile yüzde 20 arasında anti-damping vergisi getirdi.

Bu kağıdı kullanmak zorunda olan üreticileri bir araya getiren Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu aradı. Yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı. “Bu vergi maalesef sektörümüzü sıkıntıya soktu. Türkiye’de tüketim 400 bin ton. Bunun 280 bin tonu ithal edilmek zorunda. Bakanlık bugün pazar payı düşük bir yerli üreticiyi korumak için ABD menşeli kraft kağıda ek vergi yükü uyguluyordu. Şimdi de Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli kraft kağıtların ithalatına ilişkin yeni bir damping soruşturması açıldı.”

Görenoğlu’na göre bu önlemler sektörün dışa bağımlılığını azaltmıyor ya da ortadan kaldırmıyor. “Bu firmanın geleceğe dönük yeni bir yatırım planı da açıklanmış değil. İkisinin paralel olması lazım. Uygulama ile fiyatlar 450 dolardan 800 dolara çıktı. Yerli üreticinin fiyatının ise adı yok” diyen Görenoğlu şöyle konuşuyor:

“Aksine üretim maliyetlerimiz artıyor. Her getirilen ek vergi yükü, maalesef Türkiye ekonomisi açısından da bazı olumsuz etkilere neden oluyor. Hem tüketiciye hem ihracatçının maliyetlerine yansıyor.”

Konu önemli. Tüketici olarak bizleri de etkiliyor. Çünkü kuruluşların hizmet verdiği sektörlerin başında yüzde 41.7 ile gıda ve tarım geliyor. OYKA dampingli fiyatları saptadığını söylüyor ve bu nedenle başvuru yaptıklarını belirtiyor. İki kesim arasındaki çelişkiyi sona erdirecek kurum tabii ki Ekonomi Bakanlığı... Umarız orta bir yol bulunur!