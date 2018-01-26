Altının gram fiyatı yükseliyor.. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları bugün güne değer kazanarak başladı. Altın fiyatları içinde en merak edilen ürünler arasında çeyrek altın ve gram altın geliyor. yatırımcıların en kolay yatırım aracı olarak gördükleri çeyrek ve gram altın fiyatları, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte değer kazandı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gramı güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı dünkü kayıplarını telafi ederek 1.355 dolara yükselirken, yurt içinde gram altın 162,9 lira, çeyrek altın 268 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle 162,9 liradan başladı.



Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 azalışla 162,6 liradan tamamladı. Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü kayıplarını bugün uluslararası piyasanın açılışında telafi ederek yüzde 0,5 artışla 1.356 dolar seviyesinde dengelendi.