Çeyrek ve gram altın fiyatı en son ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

21 Aralık Perşembe günü 155,2-156,0 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 155,7 liradan tamamladı. Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı ise önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.267,3 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren analistler, jeopolitik risk algısının zayıflaması ve ABD'de vergi tasarısı belirsizliğinin ortadan kalkmasının etkisiyle altın piyasasının sakin bir seyir izlediğini kaydetti. Uzmanlar, ABD'de yeni vergi reformunun yasalaşması ile küresel piyasalarda doların güçlenebileceğini ve bu durumun da altın fiyatlarını baskı altında bırakabileceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP



GRAM ALTIN NE KADAR?



156,35 liradan alınırken, 156,40 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?



Çeyrek altın ise 250,20 liradan alınırken 250,46 liradan satılıyor. Yarım altın da 500,40’dan alınırken 512,91 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1034,62 liradan alınıp 1050,26 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 998,46 liradan alınırken 1030,44 liradan satılıyor.