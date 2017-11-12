Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı bu hafta yükselir mi?

Geride bıraktığımız hafta Borsa'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,11 gerilerken, altın yüzde 0,57 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 artarak 159,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 yükselişle 1.068,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 260,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 262,00 liraya yükseldi.



FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?



Analistler, Fed'in kasım ve aralık ayındaki faiz kararları, İspanya'daki Katalonya krizi, İngiltere'nin Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Altının gram fiyatının tarihi zirvesinden gelen satışlara karşın 150 lira üzerinde tutunmasının teknik açıdan yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ettiğini dile getiren analistler, yıl sonuna kadar 170 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.



"FİYATLARIN HIZLI DEĞİŞTİĞİ BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ"



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, 9 Ekim'de ulaştığı 155,7 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatlarına ilişkin, "Küresel gerginlikler, artış trendine girerse güvenli liman olarak gözüken altın fiyatları yeni rekorlar deneyebilir. Böyle bir durumda yıl sonuna kadar gram altında 170 TL’yi rahatlıkla yakalayabiliriz." dedi.

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