Altın aralıksız düşüşünü sürdürüyor... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinden yatay seyreden altın, doların yaklaşık 7 haftanın zirvesine ulaşmasıyla baskı altında kaldı. Spot altın 1.267.95 dolardan alıcı bulurken; spot altın, haftalık yüzde 0.9 ekside ve dördüncü haftalık düşüşünü kaydetti. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,270.60 dolara geriledi. Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,27 yükselişle 239 liradan, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buldu. Altın aralıksız düşüşünü sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi, yükselen dolar, güçlü ABD ekonomisi ve hisse senetlerinin üst üste rekor kırması ile birlikte, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla geçmeye ve bu yılın en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Kuzey Kore'nin nükleer silah programına ilişkin gerilimin azalması ile birlikte güvenli liman talebi de düştü.

Spot altın Cuma günü ons başına 1,268.34 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu, birgün önce 1,266.64 dolar ile görülen yaklaşık iki ayın en zayıf seviyesinin hafifçe üzerinde.

Fiyatlar, Fed yetkililerinden üst üste gelen şahin tonlu yorumlardan ve beklenenden daha iyi çıkan ABD fabrika siparişleri versinden olumsuz etkileniyor. Piyasada dikkatler bugün açıklanacak olan ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Tokyo'da Sumitomo Corp. Global Research Co. CEO'su Bob Takai, "Ortam faiz artışlarına doğru hareket ediyor ve bu durum altın için olumsuz bir faktör" dedi.



Alltın fiyatları, Eylül ayı başında gördüğü bir yılın zirvesinden yüzde 6 düştü. Fed fon faizi (Fed'in gösterge faizi) vadelileri, San Franmcisco Fed Başkanı John Williams'ın ılımlı büyümenin ve yüksek enflasyona ilişkin beklentisimin ABD merkez bankasına faiz artırımına gitme olanağı sağlayacağını söylemesi ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın yıl sonuna kadar faiz artırımı beklediğinikaydetmesinin ardından Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımı ihtimalini yüzde 73 olarak işaret ediyor.



Singapur'da GoldSilver Central Pte idari direktörü Brian Lan, yatırımcıların bugün ABD'den gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisini izleyeceğini söyledi ve "Altın ayrıca bu hafta kapalı olan Çin piyasasından destek bulamaması ve dolardaki güçlü seyirden dolayı da olumsuz bir seyir izliyor" şeklinde görüş bilidirdi.