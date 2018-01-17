Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı kimdir?

Malatyalı bir ailenin kızı olan Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu.Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okuduktan sonra üniversite eğitimine Londra Regent College’de devam etti. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ bölümünü bitirdi. 2000 yılında 17 yaşındayken katıldığı 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.Malatyalı bir ailenin kızı olan Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu.Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okuduktan sonra üniversite eğitimine Londra Regent College’de devam etti. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ bölümünü bitirdi. 2000 yılında 17 yaşındayken katıldığı 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.
2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.7 Eylül 2015 tarihinde kendisinden 10 yaş küçük olan futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Belçika'daki bir şatoda gerçekleştirdikleri düğünleri uzun süre konuşulan çiftin iki bebekleri var.
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