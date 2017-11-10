Almanya’da 6.9 milyon kişi ‘aşırı borçlu’

MERKEZİ Almanya’da bulunan ‘Creditreform’ tarafından yayımlanan ‘Borç Atlası 2017’ raporuna göre, ülkedeki iyi ekonomik duruma rağmen Almanya’daki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 10’undan fazlası ‘aşırı borçlu’. Almanya’daki bireylerin aşırı borçluluk oranı, 2014 yılından beri üst üste 4’üncü kez arttı. 1 Ekim 2017 itibariyle Almanya genelinde 18 yaş üstü aşırı borçluluk oranı yüzde 10.04 olarak ölçüldü.

Rapora göre, ülkede 18 yaşın üstündeki 6.9 milyon kişinin aşırı borcu bulunuyor. Söz konusu kişiler borçlarını ödeme sorunu yaşıyor. Rakam, geçen yıla göre yaklaşık 65 bin artış gösterdi. Verilere göre 6.9 milyon kişinin 4.2 milyonu erkek, 2.6 milyonu ise kadın.

Aşırı borçluluk oranlarının en yüksek olduğu 3 kent de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunuyor. Duisburg’da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 17.08’i, Dortmund’da yüzde 14.44’ü, Essen’de de yüzde 13.76’sı aşırı borçlu olarak kaydedildi.

HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ...

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre ise 2016 yılında Almanya nüfusunun yüzde 19.7’sini temsil eden 16 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Ülkede yoksulluk ve toplumsal dışlanmaya en çok yüzde 21.2’lik oranla kadınlar maruz kaldı. Bu oran erkeklerde 18.1 olarak kaydedildi. 18 yaş altı gençlerin yüzde 19.3’ü, 65 yaş ve üstü grubun yüzde 18.3’ü de söz konusu riskle karşı karşıya kaldı.

Yalnızca yoksulluk riski altında kalan kişi sayısı ise 13.4 milyon olarak belirlendi. Bu da nüfusun yüzde 16.5’ine tekabül etti.