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Alman borsası DAX tarihi rekor kırdı

Deutsche Welle Türkçe
13.10.2017 - 10:46 | Son Güncelleme:

Alman Borsa Endeksi DAX, yaklaşık 30 yıllık tarihinde ilk kez 13 bin puan seviyesine çıkarak bir rekor kırdı. Uzmanlar bu rekorun tazelenmesini ihtimal dışı görmüyor.

ALMAN Borsa Endeksi DAX, birkaç günlük yükselişin ardından dün tarihinde ilk kez 13 bin puan seviyesini aştı. DAX endeksi 13002.24 seviyesine kadar yükseldi ve yaklaşık 30 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.
DAX Endeksi geleneksel olarak zayıf borsa ayı olarak görülen eylülde yüzde 6.4 artmış, 2016 yılı sonundan bu yana da toplam yüzde 13’ten fazla bir yükseliş kaydetmişti.
Alman borsasındaki bu tarihi gelişmenin zeminini ise Euro Bölgesi’ndeki olumlu ekonomik beklentiler oluşturdu.
Endekste son sıçramaya yol açan önemli gelişmelerden biri de Euro/Dolar paritesinde yaşanan düşüş oldu. Ortak para birimi euronun zayıflaması Euro Bölgesi’nin ihracat ekonomisini olumlu etkilediği ve aynı zamanda DAX’taki ihracat ağırlıklı firmaların hisselerini de yönlendirdiği belirtiliyor. Bunda ABD’nin para politikasının da etkisi olduğuna dikkat çekiliyor.
ABD’nin 2017 yılında da faizleri artmaya devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Deutsche Bank uzmanı Tim Albrecht, Alman Dax Endeksi’nin gelecek yıl 14 bin puana doğru seyretmesinin mümkün olduğunu savunuyor.

Etiketler: alman borsası , ALMANYA
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