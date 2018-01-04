Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında?

Aslen Konyalı olan bir ailenin kızı olan Aleyna Tilki, 2000 doğumlu. İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye ile duyuran Aleyna Tilki, kısa sürede kariyer basamaklarını hızla çıktı. Müzik piyasasına ise yarışmadan 2 yıl sonra adım attı ve aranjör Emrah Karaduman ile birlikte çıkardığı "Cevapsız Çınlama" single'ı ile ses getirdi. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve bu şarkının klibi uzun süre tartışıldı. Pop müzik alanında bir çıkış yakalamasına rağmen, Selda Bağcan’a büyük bir hayranlık duyan genç sanatçı, Yetenek Sizsiniz’de türkü performanslarıyla adından söz ettirmişti. Genç yaşına rağmen iddialı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, katıldığı programlara söylediği sözlerle damga vurmaya devam ediyor.