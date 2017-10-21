Al, Iron’ı gör...

ünyanın 92 farklı şehrinde düzenlenen ‘Ironman’e Türkiye, geçen hafta üçüncü ve son kez ev sahipliği yaptı. Tam adı ‘Gloria Ironman Turkey 70.3’ olan yarışa katılan 1375 kişiden biri de bendim. Yarışın parkuru 1.9 km yüzme, 90 km bisiklet ve 21 kilometre koşu... Tamamladım tamamlamasına ama neler çektim! Yarış biteli beş gün oldu, hâlâ Ironman’den kalan acılarla baş başayım.

Yüzme, bisiklet, koşu... 8.5 saat süren Ironman etaplarını zamanda bitirebilmek için öncesinde ayrı ayrı antrenmanlar elzem. Ama yarışa bir ay kala benim bisikletim bile yoktu! Bir arkadaştan emanet aldım...

KUŞLUK VAKTİ İSTANBUL SOKAKLARI

Ödünç bisikletimle ilk heves, İstanbul sokaklarına toplam dört kez çıktım. Ama Olimpiyat’ta ülkemi temsil etmeyeceğim için kuşluk vakti kalkıp pedal çevirmeye fazla dayanamadım. Koşu antrenmanını haftada bir kez oynadığım futbola saydım. Yüzmeyi ‘nasılsa eski yüzücüyüm!’ deyip es geçtim. Ama şu açıdan hakkımı yemeyin: Ironman’den gelen 30 sayfalık ‘atlet rehberi’ni, üniversite sınavına hazırlanır gibi çalıştım. ‘Şamandıralar arasında kaç tur atacağım?’, ‘Yüzmeden çıkınca hangi poşetten bisiklet malzemesi alacağım?’ gibi onlarca bilmem gereken konu...

GÖBEKLİ IRONMAN

Yarışın yapılacağı Antalya’daki ‘Gloria Sports Arena’ya geldiğimde atletleri gördüm; daha o dakika yıkıldım. Televizyondakilerden daha da uzun, daha da kaslı, fit geldiler gözüme.“Benim amacım farklı!” diye kendimi avutmaya çalışsam da kendimi ‘göbekli Ironman’ gibi hissettim. Yarışın mottosuyla teselli buldum: “Zor olabilir ama imkânsız değil...”





ZİLLİ BİSİKLET

Yarış öncesi bir saat süren teknik toplantıyı can kulağıyla dinlememe rağmen kuantum fiziği dersine girmiş gibiydim. O kadar çok kural var ki! Biri eksik kalsa diskalifiye olabilir, yanlış yöne gidebilir ya da yarışı bırakmak zorunda kalabilirsiniz...

Bisikletimle ilgili sorunlar da çıktı: Kadro boyu bana uygun değildi, selesi boyuma göre ayarlanmamıştı. Yarış öncesi tanıştığım antrenör Halil Emre yardımcı oldu. Gidonun üzerindekine gözü takılıp “Bu nedir?” diye sordu. “Zil” cevabını duyunca baskı kahkahayı: “Ironman’e katılan bisikletlerin içinde zili olan tek sen olacaksın.” Durum bu kadar vahim yani...

İKİ MUZ YETER BANA!

Bisiklet ayarları bittikten sonra bir arkadaşım hangi takviyeleri aldığımı sordu. “İki muz” dedim. Yarışta bunları yiyecektim. Birini bisiklette, diğerini koşarken... Gülerek “Deli misin” dedi. Acıyıp elindeki vitaminlerden verdi. Suya atmam için isotonik, kramp girmemesi için magnezyum hapı, enerji barı, koşu öncesi kafein hapı, ağrı kesici...

VE YARIŞ GÜNÜ

Saat sabahın 05.30’u. Her yerde bir telaş. Start 08.00’de. Son hazırlıkları yaptım: Bisikletin yanına gidip enerji barlarını, ilaçları koydum. Muzları da unutmadım.

Kumsala gidip startı beklemeye başladım. İlk düdükle birlikte önce ‘pro’ atletler, sonra sırayla sporcular suya girdi. 1375 kişi... Mahşer yeri gibi. Daha suya kafamı sokar sokmaz ilk tekmeyi yedim. Kimsenin kötü niyeti yok ama o kalabalıkta birileri kurbağalama yüzünce geridekinin vay haline...

SUDA GEÇTİKLERİM BİSİKLETTE ACIMADI

Deniz parkurunu 39 dakikada tamamladım. Normalde fena sayılmayan bir derece. Sudan çıkıp koşarak bisiklet alanına vardım, pedal çevirmeye başladım. Suda tek tek geçtiklerim acısını fena çıkardı. 10 kilometre sonra beni geçenleri saymayı bıraktım. 30. kilometrede bir dönüşte mazgala girdim, arka teker patladı. Lastiği değiştirmeyi 15 dakikada başardım. Normal Ironman atletleri bunu birkaç dakikada yapıyor. Talihsizlik yakamı bırakmadı, ikinci kez lastiğim patladı.

KRAMPLAR GİRDİ

Bisikleti bırakıp koşuya başlayacağım sırada, kafein hapı aklıma geldi. Hemen yuttum. Koşunun daha ilk kilometresinde kalbim öyle hızlı atmaya başladı ki, kriz geçiriyorum sandım.Haptan herhalde! Kilometreler bitmek bilmiyordu. Daha yedinci kilometrede yarışı bırakmayı düşündüm. Neyse ki 3-5 kilometrede bir rastladığım istasyonlar yardımıma yetişti. Hepsinde durup masalarda ne varsa yedim. Enerji barı, kraker, kek, turşu... Bir ara fazla yemekten kusacağım sandım... Son 4 kilometre magnezyumun etkisi geçmişti. Her yerime kramplar girmeye başladı. Kollarım hissizleşti. Koşmayı bıraktım, zaten yürüme hızıyla koşuyordum. Son birkaç kilometreyi halüsinasyonlar görerek tamamladım.

Ironman haberlerinde hep ‘havalı’ finiş fotoğrafları olur. Ancak ben 7 saat 15 dakikada bitiş alanına vardığımda ortalık tenhaydı. Konfetilerle karşılanmayı bekliyordum ancak bitişte fotoğrafımı çekeceğine dair söz veren arkadaşımı bile göremedim... Neyse ki yarışı zamanında bitirdim, bitap bir halde de olsa ‘Ironman’ oldum.