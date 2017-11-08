Ajda Pekkan sırrını açıkladı!

71 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkatlerini üzerine çeken Süperstar, Kanal D haber'e şu açıklamaları yaptı: 'Hiç bir zaman güzel kadın figürü olmak istemedim. Ama her zaman vücudumu korudum. Formda kalmak için genetik ve spor çok önemli. Beslenmenize de önem gösterin ama yediklerinizi takıntı yapmayın. Kebap da yiyin balık da... Spor insanı çok farklı kılıyor. Bana bakın, beni örnek alın. Benim şimdiye kadar çoktan dert yanmam lazımdı ama öyle değil tutunacaksınız hayata, asılacaksınız. Çünkü sizden başka kimse yok."