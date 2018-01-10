Aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankaların ödeyeceği ceza arttı

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının yeniden değerlenme oranında yükseldiğini ve 1 Ocak'tan itibaren yüzde 14,47 artırılarak uygulanmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, Tüketici Hakem Heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının değiştiğini ifade ederek, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 4 bin 570 lira, il hakem heyetlerine başvuruda ise 6 bin 860 lira olarak belirlendiğini belirtti.

Yeni dönemle ilgili bazı cezalara değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"6502 Sayılı Tüketici Kanunu'nda tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Mal ve hizmet satış sözleşmelerinde tüketicinin hakları konusunda bilgilendirilmemesi, tanıtma ve kullanma kılavuzunu vermeden yapılan satışlar, mal satışından sebepsiz kaçınma, taksitli satışlarda tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, fiyat etiketinin konulmaması, kredi ve konut finansmanı sözleşmesi öncesi bilgi formunun verilmemesi, erken ödemelerde faiz

ve komisyon ücretlerinin düşürülmemesi, hayat sigortasının zorunlu yapılması durumunda 274 lira ceza verilecek."

Yılmaz, tüketicinin kredi kullanırken cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesi, iş yeri dışında yapılan kapıdan satışlarda sözleşme tarihinin tüketici tarafından yazdırılmaması, faiz oranlarının tek taraflı keyfi olarak değiştirilmesi, erken ödeme kurallarına bankanın uymaması, tüketicinin rızasına rağmen sigorta yapılması, kredi hesaplarından masraf alınması, hesapların rızası dışında açılması, devre tatil amaçlı taşınmazların geç teslim edilmesi durumunda da cezaların bin 380 liraya çıktığını dile getirdi.

Ön ödemeli konutların 36 ay içinde teslim edilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Yılmaz, "Konutların teslim edilmemesi durumunda 27 bin 633 lira cezası

var." ifadesini kullandı.

Yılmaz, tüketicinin talebine rağmen aidatsız kredi kartı vermeyen bankalara yapılan bir aylık uyarıdan sonra durumun devam etmesi halinde 6 milyon 908 bin 644 lira ceza verileceğini belirtti.

Aldatıcı ticari reklam ve ilanlara da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tür reklam ve ilanlar yerel düzeyde yayın yapan kanal aracılığıyla yapılmışsa 13 bin 816 lira, ülke genelinde yayın yapan televizyonlar aracılığıyla yapılmışsa 276 bin 345 bin lira ceza ödeyecek. Bu olay süreli yayın aracılığıyla gerçekleşmiş ise yerelde 6 bin 907 lira genelde ise 138 bin 172 lira cezası var.

Aldatıcı reklamlar yerel düzeyde yayın yapan radyo aracılığı ile yayınlanmışsa ceza miktarı 6 bin 907 lira, ülke düzeyinde yayın yapan radyoda ya da internette yayınlanmışsa 69 bin 86 lira, kısa mesajla gerçekleşmişse 34 bin bin 542 lira olarak uygulanacak. İdari işleme konu edilmiş reklamların yıl içinde tekrarı durumunda ise 10 katı ceza verilecek."