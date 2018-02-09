Adriana gerçek bir melekti

◊ Melekler kadrosuna girdiğinizi öğrendiğinizde ilk tepkiniz ne oldu?

- Annemi aradım, ona söyledim. Deli gibi ağlamaya başladı çünkü hayatım boyunca melek olmayı hayal ettiğimi biliyordu. Hayallerime ortak olduğu için de çok sevindi, heyecanlandı haliyle...

◊ Victoria’s Secret melek kadrosunda değişiklikler oluyor: Alessandra Ambrosio ve Adriana Lima kanatlarını bıraktı, Candice Swanepoel ailesini genişletiyor. Sizce VS podyumunda yürüyen en muhteşem top model kimdi?

- Kesinlikle Adriana Lima. O gerçek bir melek, kendime hep onu örnek aldım!

◊ Günümüzün top modelleri ‘bol filtreli’ olduğu için eleştiriliyor. VS podyumunda da yürüyen #instamodel’lerin 90’ların süpermodelleri gibi olmadığı tartışması var. Siz de sosyal medyada bir hayli aktifsiniz. Ne diyorsunuz, Instagram moda endüstrisinde bazı şeyleri değiştirdi mi?

- Kendinizi ifade edebilmeniz için muhteşem bir platform sosyal medya. Bir insanı sadece dış görünüşüyle değerlendirmek yanlış bence. İnsanın karakteri, duruşu da çok önemli. Ve bunu sosyal medyada rahatça gösterebiliyorsunuz. Bence 90’ların modelleriyle farkımız bu, bizler karakterimizi de gösterebiliyoruz.

◊ Erkek arkadaşınız Laurens van Leeuwen ile aşkınızı da sosyal medyada paylaşıyorsunuz...

- Evet çünkü mutluluğu da paylaşmak gerek...

◊ Sevgililer Günü kapıda... Neler planlıyorsunuz bu güne özel?

- İlk önce birlikte spor yaparız, sonra güzel bir yerde kahvaltı ederiz herhalde. Rahat bir gün geçiririz diye tahmin ediyorum. Yemek yeriz, sonra bir film izleriz. Bence muhteşem bir gün olur bu. Sevgililer Günü bence bir günle sınırlı kalmamalı; önemli olan sevgilinizin size tüm yıl nasıl davrandığı. Size saygı duyup duymadığı... Bunlar insana güven veriyor. Unutmayın, bir kadın mutluysa, kendiyle barışıksa ve özgüvenliyse güzel ve seksi görünür.