Adım adım pratik yaz makyajı

Yaz aylarında yapılan hafif bir makyaj cildinize hoş bir ışıltı verir ve sizi güzel göstermek için yardımcı olur. Yaz makyajında pastel tonlara ve yağsız ürünlere yer vermekte fayda var.

İşte adım adım pratik makyaj uygulama rehberi:

1. Yaz makyajına güneş koruyucunuzu sürerek başlayın

Yaz aylarında makyaj yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri cildinize güneş koruyucu uygulamak. Güneş koruyucu ürünlerde cilt tonunuza göre koruyucu faktörü belirlemeli ve cildinizin zaralı ışınlardan etkilenmesinin önüne geçmelisiniz.

2. Nemlendirme için yağsız ve hafif bir nemlendirici tercih edebilirsiniz

Yaz makyajınızda yağlı ve kıvamlı ürünler yerine su bazlı ve hafif nemlendiriciler sürerek güneşten kuruyan cildinizi nemlendirebilir ve makyaja hazırlayabilirsiniz.

3. BB kremlerle cilt tonunuzu dengeleyin

Nemlendirici kullanmak istemeyenler için renkli nemlendiriciler olan BB kremlerden yararlanabilir ve cilt tonunuzu dengeleyerek eşit bir görünüm yaratabilirsiniz.

4. Göz altı kapatıcıları ile bakışlarınızı aydınlatın

Hafif yapıdaki göz altı kapatıcıları ile göz altlarınızdaki istenmeyen morlukların önüne geçebilir ve aydınlık bir makyaj için göz çevrenizi hazırlayabilirsiniz.

5. Nude tonlarda göz farı

Gözleriniz için nude tonlarda bir göz farı uygulayabilir ve bakışlarınıza hoş bir detay katabilirsiniz. Yaz akşamları ise hafif ışıltılı farlar veya marine tonlarda renkler kullanabilir ve daha çekici bir göz makyajı yapabilirsiniz.

6. Eyeliner yerine göz kalemi kullanın

Yaz makyajınızda eyeliner yerine göz kalemi uygulamak hem daha pratik hem de daha taze bir görünüm yaratır. Göz kaleminizi daima sivri uçlu tutmaya dikkat edin ve kalemi üst göz kapaklarınızın dibine dikkatlice uygulayın.

7. Rimel sürerek göz makyajınızı tamamlayın

Kolay sürülen ve etkili bir rimel kullanarak kirpiklerinizi daha kıvrımlı hale getirebilir ve göz makyajınızı kolayca tamamlayabilirsiniz.

8. Allıkla ışıltılı yanaklara kavuşun

Şeftali veya bronz tonlarında seçeceğiniz allıkla yanaklarınıza ışıltı katabilirsiniz. Allığı elmacık kemiklerinizin üzerine uygulayın.

9. Pastel tonlarda bir ruj veya parlatıcı ile makyajınızı sonlandırın

Makyajınızın son adımı olan dudaklarınızı pastel tonlarda bir ruj ile renklendirebilir veya parlatıcı yardımıyla dudaklarınızı daha dolgun bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

10. Sabitleyici sprey ile makyajınızı sabitleyin

Son adım olarak makyaj sabitleyici spreyler ile makyajınızın nem dolayısıyla bozulmasını veya akmasını önleyebilirsiniz.

Fashion Week | Tasarazzi