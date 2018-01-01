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AB Dönem Başkanlığı’nın bedeli 75 milyon Euro

Hürriyet Haber
01.01.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

YENİ yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan’ın 6 ay sürecek başkanlığı boyunca düzenleyeceği etkinlik, toplantı ve konuk edeceği delegeler için yaklaşık 75 milyon Euro harcamaya yapacağı belirtildi.

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle AB Konseyi Dönem Başkanlığı koltuğu Türkiye’nin sınır komşusu olan Bulgaristan’a geçti. Başkanlık süresince 25 binden fazla yabancı konuk ve delegeyi misafir etmeye hazırlanan Bulgaristan hükümeti, yaklaşık 150 milyon Bulgar levası yani 75 milyon Euro’luk bütçe hazırladı. Bu sürede Brüksel, Lüksemburg ve Sofya’da 2 binden fazla toplantı ve etkinlik yapılması bekleniyor. Avrupa Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organ olan konsey başkanlığında 18 aylık süre için görev yapacak 3 üye devletten oluşacak.

Etiketler: gazetehaberleri
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