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9 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

AA
15.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 538 bin 947 lira ceza verildi. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Buna göre, sorumlu müdür çalıştırılmaması, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, istasyonda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali, kaçak yer altı akaryakıt depolama tankı bulundurma ve otomasyon sistemindeki verilerin izlenememesi gibi nedenlerle, 9 akaryakıt şirketine 72 bin 751 lira ile 2 milyon 416 bin 458 lira arasında değişen, toplam 4 milyon 538 bin 947 lira para cezası uygulandı. EPDK, benzer sebeplerle 6 şirketten de yazılı savunma istedi.

Etiketler: akaryakıt şirketleri
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