7YÜZ'ün galası yapıldı

Honda’nın katkıları ile önceki akşam gerçekleştirilen galaya, Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan TV yöneticileri, dizi oyuncuları, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Gece BluTV Kurucu CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ’ın konuşması ile başladı. Yalçındağ, “Öncelikle geldiğiniz ve bu akşam bu heyecanı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. İzlemeye geçmeden BluTV’nin açılışından bu yana geçen 20 aydaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum biraz izninizle.
BluTV Kurucu CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ
İlk 12 ay bizim için kullanıcıyı tanıma ve kendimizi anlatma ile geçti diyebilirim. Bu senenin başında ‘Masum’ ile sahneye çıktık malumunuz. Ardından ‘Sahipli’ ve ‘Çalınmış Hayatlar’ geldi. Bu projelerle ciddi bir artış oldu kullanıcı sayımızda. Bu artış motivasyonumuzu artırdı, yeni arayışlar içine soktu. Son 5 ayımız başka ne tür dizi yapabilir, nasıl bir hikaye ile ilerleyebiliriz ile geçti. Bu süreç de bizi mutlu eden bir başka durum ise; sektörün BluTV’nin gelişiminden heyecan duyuşu oldu. Bu ayrıca mutlu ediyor. Yapımcı, senarist ve oyuncular ile karşılıklı fedakârlıkla şeffaf bir ilişki kurduk. ‘7Yüz’ güzel bir proje oldu. Buradan BirFilm’e, Ersan’a, Aslı’ya ve Tuğçe’ye çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalıştılar. Ayrıca yedi bölümümüzde yer alan oyunculara, tüm set ekibine bizimle beraber çalıştıkları için teşekkür ediyorum, umarım beğenirsiniz. BluTV ‘7Yüz’den sonra yıl sonuna kadar üç tane daha özgün projesini kullanıcısı ile buluşturacak” dedi.
Aydın Doğan Yalçındağ’ın konuşmasının ardından sahneye ‘7Yüz’ün yönetmenlerinden Tunç Şahin geldi. Tunç’un kısa konuşmasından sonra izlemeye geçildi. Bölüm misafirlerin uzun alkışları ile son buldu.
Arzuhan Doğan Yalçındağ
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