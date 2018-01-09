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75 milyon dolar yatıracak 250 kişi alacak

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 21:33 | Son Güncelleme:

ÇELİK boru üreticisi Borusan Mannesmann Bursa Gemlik’te 75 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.

Şirket, otomotiv segmenti odaklı bu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı ve Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planladığını duyurdu. Bu yatırımla şirketin otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 kapasite, 130 milyon dolar da ciro artışı sağlayacağını anlatan Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planladıklarını söyledi. Zafer Atabey, şöyle konuştu: “6 tane üretim tesisimiz bulunuyor. Şimdi 7’nci üretim tesisini kuruyoruz. Otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz. 1.2 milyon ton toplam global üretim kapasitemiz var. 35 ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye dahil 2017 yılında Borusan Mannesmann olarak toplam satışlarımız 850 bin tonu buldu. Burada önemli olan konu, yüksek katma değerli satışlarımızın toplam satışlarımıza oranı yüzde 60'larda. Her sattığımız 3 ürünün 2 tanesi yüksek katma değerli. Konsolide ciromuz 770 milyon dolar. Son 5 yılda 350 milyon dolar yatırımımız var. Borusan Mannesmann'ın 480 milyon dolar piyasa değeri bulunuyor.” Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ise Borusan Mannesman şirketinin son 5 yılda 350 milyon dolar yatırım yaptığını söyledi. Uğur, “Rekabet açısından çok güçlü olduğunuz yerler bulmak zorundasınız. Türkiye'de sanayi sektöründe bir kapasite fazlası var. Çok hevesle yatırım yapıyoruz. Genelde ihtiyacın çok üzerinde bir kapasiteyi çok hızlı sürede yaratıyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Bursa Gemlik , gazetehaberleri
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