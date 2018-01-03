6 metronun tazminatı 1.5 milyar

İBB’den yapılan açıklamada, her ne kadar projelerin değil, ihalelerin iptal edildiği söylense de, akıllara bu ihalelerin neden iptal edildiği sorusu geldi. Kadir Topbaş, dün katıldığı bir cenaze töreninde konuyla ilgili yorum yapmadı. Muhalefet çevreleri ise metro ihalelerin pahalıya mal olmasını gerekçe gösterdi. İhalesi iptal edilen firmalar isterlerse kanuni haklarını kullanıp, İBB’den tazminat isteyebilir. İBB, bu durumda söz konusu firmalara yaklaşık 1 ile 1.5 milyar lira arasında tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İŞTE O İHALELER

- Ataşehir-Göztepe-Ümraniye: 2 milyar 469 milyon TL.

- Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli: 2 milyar 342 milyon TL.

- Kirazlı-Halkalı: 2 milyar 414 milyon TL.

- Başakşehir-Kayaşehir: 969 milyon TL.

- Mahmutbey-Bahçeşehir: 3 milyar 49 milyon TL.

- Kaynarca-Tuzla: 1 milyar 613 milyon TL.