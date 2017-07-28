500 milyon TL’lik fırtına

DAHA 10 gün önceki selin yol açtığı hasar tespit edilmemişken dün bir yenisi daha yaşandı. Üstelik bu seferkinde sel ve fırtınanın yanı sıra dolu hasarı da var. Sular altında kalan konut ve işyerleri ile sele kapılan araçların yanı sıra; doludan dolayı da birçok aracın camları patladı, kaportası zarar gördü, binaların çatıları çöktü, duvarlarda yarıklar açıldı.

Sel felaketinin hasarı bu kadarla da sınırlı değil, yıldırım nedeniyle fabrikalarda yangınlar çıktı, vinçler devrildi. Tüm Marmara bölgesini etkisi altına alan yağış ve fırtına yüzünden başta ayçiçek ve mısır tarlaları olmak üzere birçok tarım arazisi de zarar gördü. Önceki gün meydana gelen felaketin toplam sigortalı zararının ise 500 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Böylece 10 gün içinde üst üste yaşanan felaketin maliyeti 700 milyon lirayı buldu.

POLİÇELERE DİKKAT!

Gelelim, sigortalı hasarın nasıl ve ne şekilde karşılanacağına. Araçlardan başlayalım. Gerek selden gerekse doludan dolayı zarar gören araçların kasko sigortası varsa ve sigorta teminatı içine ‘sel-fırtına-dolu’ teminatı dahilse tüm zarar, sigortadan karşılanır. Aynı şekilde konutlarda da ‘fırtına-dolu’ teminatı varsa cam ve duvarlardaki göçük zararı sigortadan ödenir. Kaldı ki, gerek ‘paket kasko’ poliçelerinde gerekse de ‘paket konut’ poliçelerinde tüm bu teminatlar otomatik olarak sigorta şirketleri tarafından veriliyor.

Ancak kimi araç sahipleri ile konut sahipleri, sigortaya daha az prim ödemek için fırtına ve dolu teminatını poliçe kapsamı dışında tutabiliyor. O nedenle sigortalıların poliçelerine iyi bakmaları ve fırtına-dolu ek teminatını almış olmaları gerekiyor. Şunu da belirteyim, sel ve dolu hasarını trafik sigortası karşılamaz, konutlarda ise zorunlmu deprem sigortası (DASK) karşılamaz.

HASARI OLAN NE YAPACAK?

Peki, aracı ve konutu hasar gören sigortalılar ne yapacak? Aracı olanlar; sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu servis istasyonlarına gidecek. Doludan dolayı kaportada küçük ezikler varsa, bunlar onarılacak; kırık camlar ise yenisi ile değiştirilecek. Kaportadaki hasar fazla ise yeni parça takılacak. Aynı şekilde konutlardaki cam hasarı da sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu camcılar tarafından değiştirilecek. Sigortacılar ile konuştum. Dünden itibaren özellikle cam servislerinde yığılmalar nedeniyle kimi sigorta şirketleri sigortalılara, ‘beklemek istemiyorsanız istediğiniz serviste camınızı değiştirin, faturanızı bize getirin, ödeyelim’ demeye başlamış.

HANGİ ZARARLAR KARŞILANACAK?

* Araçlardaki sel, fırtına, dolu zararının tamamı paket kasko sigortasından karşılanacak.

* Konut paket poliçesi olanların kırılan camları ve dolunun duvarlarda neden olduğu göçükler sigortadan ödenecek.

* Yıldırım nedeniyle fabrikada çıkan yangının neden olduğu zarar sigortadan ödenecek.

* Sel ve dolunun zarar verdiği tarım arazilerinin tarım sigortası varsa, çiftçinin zararı sigortadan ödenecek.

* Vinç devrilmesi nedeniyle meydana gelen zarar, vinçin fırtına teminatı olması halinde sigortadan ödenecek.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ ETKİLENİR

PEKİ, yaşanan hasar, sigortalıların hasarsızlık indirimini etkileyecek mi? Bu konudaki uygulamalar şirketten şirkete değişiklik göstermekle birlikte; kasko sigortasında genel teamül, ön ve arka camın kırılması hasarsızlık indirimini etkilemiyor. Ancak dolu nedeniyle hem cam kırılması hem de kaportada hasar varsa bu durum hasarsızlık indirimini etkileyecektir. Bazı şirketler ise sadece cam kırılmasında da hasarsızlık indirimini bozabiliyor. Kimi şirketler ise oluşan hasarın ödenen primden düşük olması halinde hasarsızlık indirimini bozmuyor. Hasarsızlık indirimi bozulsa bile poliçe yenilemesinde prim artışı en fazla yüzde 10-15 olur. Konut sigortalarında ise hasarsızlık indirimi diye bir şey söz konusu değil.