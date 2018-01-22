41 ülkeye ‘ofis’ kuruyor

Son yıllarda mobilya pazarında dünyada söz sahibi olmaya başlayan Türkiye, bu alanda uzman şirketleriyle ihracatını da arttırıyor. 1958’de Sivas’ta metal ofis mobilyaları üretmek için kurulan Ersa Mobilya, 1987’de Ankara’ya taşınarak ahşap ofis mobilya üretimine başladı. 41 ülkeye 60 milyon dolar ihracat yapan şirket, şimdi 5 milyon liralık yatırımla ev mobilyaları sektörüne de giriyor. 2009’da Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları tesiste üretim yaptıklarını anlatan Ersa Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, şirketin büyümesini şöyle anlattı:

500 KİŞİLİK İSTİHDAM

“2016’da yaklaşık 3 milyon TL’lik yatırımla ofis mobilyaları kategorisindeki ilk Ar-Ge merkezini Ankara’daki üretim tesisimizin bünyesinde faaliyete geçirdik. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da oluşturduğumuz Tasarım Merkezi ile önemli bir çalışma yaptık. Ankara’da toplam 60 bin metrekare alan üzerinde üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2018 itibarıyla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. En yeni üretim teknolojileriyle donattığımız üretim tesislerimizde, bir vardiyada 4.5 milyon metrekare panel işleme, 500 bin metre tül laminant panel ve 530 bin parça mobilya üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye ve dünyada turizm, sağlık, finans, eğitim gibi çok sayıda sektörden kullanıcımızın mobilya, tasarım, üretim, mimari ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve yüksek kalitede çözümler sunuyoruz. Ürünlerimizi Afrika, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’daki 41 ülkeye ihraç ediyoruz. Haziran 2017’de Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality Destek Programı’na dahil edildik. Ülkemizin mobilya konusundaki uzmanlığını yurtdışında yaygınlaştırmak ve 60 yıllık şirketimizi sektöründe global bir oyuncu haline getirmek için çalışıyoruz. Gelecek 5 yıllık planlamalarımız kapsamında, şirketimiz hız kesmeden büyümeye devam edecek.

6 BÖLGEDE BAYİLİK

Artık yalnız çalışma mekanları değil, yaşam alanları için de tasarımlar geliştiriyoruz. Bunun için yatırım planı hazırladık. Tasarımcılarla iş birliğie yaparak, ev mobilyaları geliştirdik. 2018 yılı içerisinde 6 farklı coğrafi bölgede bayilikler vererek, ürün ve hizmetlerimizi Türkiye çapında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Biri İstanbul ve 2’si Ankara’da olmak üzere 3 mağazamız ve İzmit’te 1 bayimiz bulunuyor. Mobilya sektörünü bilen ya da mimarlarla çalışma deneyimi bulunan bayi adaylarıyla, uzun soluklu bir iş birliği başlatmak istiyoruz. Bayilerimiz tarafından yönetilecek mağazalarımızın, minimum 800 ile 1000 metrekare arasında olmasını ve ortalama 400 bin TL’lik giriş yatırımına ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz. Yatırımın geri dönüşü 6 ila 18 ay arasında olacak. Bu yatırımları, biz de farklı alanlarda destekleyeceğiz. Mimari projelendirmeden konsept mağaza uygulamalarına, kurumsal pazarlamadan satış ve sistem eğitimine, kurulumdan teşhire birçok alanda bayilerimizin yanında olacağız. Gelir modelini ise prim sistemi üzerinden yöneteceğiz.”

165 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

MOBİLYA sektörünün Türkiye’de 36 bin tesiste üretim yaptığını anlatan Ersa Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, “Yaklaşık 165 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan, ülkemizin en eski ve en gelişen sektörlerinden biri. Emek yoğun yapısı, birçok sektörle bağlantısı ve son dönemlerde öne çıkan bilgi ve teknoloji kullanımıyla, Türkiye’deki mobilya sektörü dünyada da önemli bir yere sahip olmaya başladı. Önceleri yalnızca yerel ihtiyaçlar için üretim yapan sektörümüz, resmi kayıtlara göre 5.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Kayıt dışıyla birlikte bu rakamın 10 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün sektörümüz, ürettiğinin yüzde 34’ünü ihraç ediyor ki bu rakam 2000’lerin başında yüzde 13’lerdeydi” şeklinde konuştu.