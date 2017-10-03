40 yaş üstü erkeklerle ilişkide dikkat edilmesi gereken 5 durum

40 yaş üstü bir erkekle sevgili olmak konusunda bir sorun yok; daha doğrusu sorun onun yaşı değil. Onun 40'ın üzerinde olması ve hala bekar olması basit bir gerçek; yani endişelenecek bir şey yok. Sonuçta evlilik yaşı giderek yükseliyor. Hem bazı insanların evliliğe ve aile kurmaya hazır hissetmesi diğerlerinden daha uzun sürüyor. Belki o da bu zamana kadar kariyer peşindeydi veya iş kuruyordu. Ama şimdi, yerleşik hayata geçmek istiyor.

Söylediğimiz tüm bu olumlu cümleler bir kenara dursun, bazen 40 yaş üstü erkeklerle yaşadığınız ilişkilerde, onların uzun süreli bir birliktelik için hazır olmadıklarını bildiren bazı işaretler olabilir. Ve bu işaretler, aile kurmak isteyen bir kadın olarak size onunla boşa vakit kaybettiğinizi gösterir...

Sizi ara sıra arıyorsa...

Her seferinde harika vakit geçirseniz bile, bu adam sizi iki haftada bir kez arayıp sorar. Başlarda onu ne zaman göreceğinizi bilmemek heyecan vericidir. Bu yüzden buna katlanırsınız ve zamanla her şeyin yoluna gireceğini düşünürsünüz. Ama gerçek şu ki, sizi düzenli olarak en az haftada 1 kez aramayan bir 40 yaş üstü erkek, fazla ciddi bir şey yaşamak istemiyor demektir. Çünkü bir insan kalıcı bir ilişki için hazır olduğunda sık sık sizi görmek ister ve ne kadar meşgul olursa olsun, bunun için bir yol bulur. Bunlar, kendisi için uygun olup olmadığınızı öğrenmek için sizi tanımak istediğinin en belirgin işaretleridir.

Daha önce hiç aşık olmadığını söylüyorsa...

Düşünsenize; o yakışıklı, kariyer sahibi ve aşırı özgüvenli adam, daha önce hiç aşık olmamış! Böyle bir şeye inanmak mümkün mü?

Tabii ki değil. Bu cümleyi kurarken yüzünde hafif bir gülümseme olması, yine de dürüst bir uyarı. Çünkü o, ya duygusal olarak biraz kapalı bir insan ya da bugüne kadar en az 40 kez aşık olmuş! Bu cümlenin altındaki asıl mesaj ise, asla size aşık olmayacağını bildirmek istemesi. Bu adamdan uzak durun, çünkü siz onu iyileştiren kişi olamazsınız.

Sizi arkadaşlarıyla tanıştırmıyorsa...

Bir adam sizinle gerçekten ilgileniyorsa, iki ya da üç ay içinde arkadaşlarıyla tanıştırmaya başlar. Çünkü arkadaşları sizinle tanışmak için çok heyecanlıdır ve o da sizi onlara göstermek istiyordur. Bu çok önemli bir ölçüttür; çünkü onun arkadaşlarıyla tanıştığınızda onun hakkında daha fazla bilgi edinirsiniz.

Yani eğer arkadaşlarını tanımıyorsanız, dikkatli olmanızda fayda var. Bu, sizinle yakınlık kurmaya hazır olmadığının açık bir işaretidir. Bu yüzden de sizi bir sır gibi saklıyordur. Baş başa takılmanın daha romantik olduğunu söylese de, ona inanmayın. 10 hafta içinde eğer onun arkadaşlarından herhangi biriyle tanışamazsanız, ona nedenini sorun. Ya tanıştıracak ya da size bununla ilgili bir mazeret uyduracaktır!

Kariyerinin yükümlülükleri çok fazlaysa...

Bu adam işine derinden bağlıdır ve bu da sıklıkla randevularınızı iptal etmesine neden olur. Bazen patronu sorun çıkarmıştır, bazen çok çalışmasını gerektiren bir dizi proje vardır... Böyle bir durumda sabırlı olmanız gerektiğini düşünebilir ve bunun geçmesini sessizce bekleyebilirsiniz. Zaten yapılması gereken nazik şey de budur.

Ama ne kadar beklerseniz bekleyin, sonunda görürsünüz ki onun her zaman sizinle görüşmemek için başka sebepleri vardır. Bunu yaparak aslında size hiçbir zaman onun önceliği olmayacağınızı belli etmeye çalışıyor demektir.

İlk görüşmeden önce sık sık arıyor ve mesaj atıyorsa...

Bazı erkekler, ilk randevunuza kadar sizinle deliler gibi ilgilenir... Gün içinde romantik mesajlar yazar, sizi sürekli arayıp sorar. İşte ideal olan buymuş gibi gözükse de, aslında sizin için ciddi bir işaret olabilir.

Çünkü bazı erkekler tüm bunları sizi baştan çıkarmak için yapar; bir güven inşa eder ve sizin onu tanıyormuş gibi hissetmenizi sağlar. Siz de ilk görüşmeye kadar harika bir randevu geçireceğinizin hayalini kurar durursunuz. Ama ne yazık ki onunla bir kez görüştükten sonra, o bütün dikkatini üzerinizden çeker ve adeta bir hayalete dönüşür!

Bu yüzden, sizi ertesi gün aramadığında hayal kırıklığına uğrayacaksanız, o erkeği tanımak için kendinize zaman ayırmanızı tavsiye ederiz. Böylece onun duygularında samimi olup olmadığını anlar ve siz de nasıl hissediyorsanız öyle davranırsınız!