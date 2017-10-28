4 Kasım’da dolunay var, tüm burçlar dikkat!

KOÇ: Kafanızda para var
Bir borcunuzu kapatıyor, bir iş planı veya bütçeyi bitiriyor olabilirsiniz. Kazancınızda ani bir artış olabilir. Dolunay beklenmedik bir zorluk çıkarabilir.
BOĞA: Engellerden kurtulacaksınız
İş arkadaşınızın vereceği partiye davet alabilirsiniz. Başarılı iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Dolunay sizi engelleyen kişi veya eşyalardan kurtulmanızı sağlayacak.
İKİZLER: Yoğun bir hafta olacak
Hem aşk hem de iş hayatınız yoğun olacak. 31 Ekim sosyalleşmek için harika bir gece. Bir projeyi bitirmeye çalışırken çok meşgul olacaksınız.
YENGEÇ: Eğlenmeye hazır olun
31 Ekim’de bir davete veya etkinliğe katılacaksınız. Sıradışı insanlarla tanışabilirsiniz. Yaratıcı bir projeyi bitirebilir, bir arkadaşınıza veda edebilirsiniz.
ASLAN: Spot ışıkları üzerinizde
Gezegen hareketleri spot ışıklarını üzerinize çevirecek. Kariyerinizle ilgili bir konu gündeme gelecek. Ödül, terfi veya iş teklifi alabilirsiniz.
BAŞAK: Hafta sonu macera var
Meşgul ama mutlu olacaksınız. 31 Ekim’de partiye gidebilirsiniz. Hafta sonu muhtemelen seyahat edeceksiniz. Dolunay, harika bir macera yaşamanıza yardım edecek.
TERAZİ: Yüklerden kurtuluyorsunuz
Hayatınızda sizi engelleyen şeylerden kurtulacaksınız. Kullanmadığınız eşyalardan, borçlarınızdan... Geciken bir parayı alabilirsiniz.
AKREP: Dünyanız genişliyor
Dünyanızı genişletmek isteyeceksiniz. Bir iş veya aşk ilişkisi yürümüyorsa bitireceksiniz. Bekârsanız hoşlandığınız kişiyle bir şeyler başlatabilirsiniz.
YAY: Sağlığınız yerinde
Sigarayı bırakmak, diyete başlamak, daha huzurlu olmak istiyorsanız, dolunay bu kararı vermenize neden olacak olayları tetikleyecek.
OĞLAK: Destek geliyor
Venüs, elinizdeki projede önemli bir kişinin desteğini almanıza yardım edecek. İlişkinize heyecan katacak durumlar olabilir.
KOVA: Özel hayata dikkat
Çok çalışırken, özel hayatınızı ihmal etmeyin. Dolunay, evinizdeki tadilatı bitirmenize veya aileyle ilgili bir konuyu halletmenize yardım edecek.
BALIK: Yaratıcı işlerle uğraşacaksınız
Balıklar sanatçı yönleriyle bilinir. Dolunay, yazdığınız bir romanı, makaleyi, blog yazısını veya senaryoyu bitirmenizde yardım edecek.