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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>4 Kasım’da dolunay var, tüm burçlar dikkat!

    4 Kasım’da dolunay var, tüm burçlar dikkat!

    Susan MILLER
    28.10.2017 - 11:51 | Son Güncelleme:

    31 Ekim ile 3 ve 4 Kasım tarihlerine dikkat! Dolunay kimilerine zorluk çıkaracak, kimilerinin geciken paraları almasını, projeleri bitirmesini sağlayacak.

    KOÇ: Kafanızda para var
    Bir borcunuzu kapatıyor, bir iş planı veya bütçeyi bitiriyor olabilirsiniz. Kazancınızda ani bir artış olabilir. Dolunay beklenmedik bir zorluk çıkarabilir.

    BOĞA: Engellerden kurtulacaksınız
    İş arkadaşınızın vereceği partiye davet alabilirsiniz. Başarılı iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Dolunay sizi engelleyen kişi veya eşyalardan kurtulmanızı sağlayacak.  

    İKİZLER: Yoğun bir hafta olacak
    Hem aşk hem de iş hayatınız yoğun olacak. 31 Ekim sosyalleşmek için harika bir gece. Bir projeyi bitirmeye çalışırken çok meşgul olacaksınız. 

    YENGEÇ: Eğlenmeye hazır olun
    31 Ekim’de bir davete veya etkinliğe katılacaksınız. Sıradışı insanlarla tanışabilirsiniz. Yaratıcı bir projeyi bitirebilir, bir arkadaşınıza veda edebilirsiniz.

    ASLAN: Spot ışıkları üzerinizde
    Gezegen hareketleri spot ışıklarını üzerinize çevirecek. Kariyerinizle ilgili bir konu gündeme gelecek. Ödül, terfi veya iş teklifi alabilirsiniz. 

    BAŞAK: Hafta sonu macera var
    Meşgul ama mutlu olacaksınız. 31 Ekim’de partiye gidebilirsiniz. Hafta sonu muhtemelen seyahat edeceksiniz. Dolunay, harika bir macera yaşamanıza yardım edecek.  

    TERAZİ: Yüklerden kurtuluyorsunuz
    Hayatınızda sizi engelleyen şeylerden kurtulacaksınız. Kullanmadığınız eşyalardan, borçlarınızdan... Geciken bir parayı alabilirsiniz. 

    AKREP: Dünyanız genişliyor
    Dünyanızı genişletmek isteyeceksiniz. Bir iş veya aşk ilişkisi yürümüyorsa bitireceksiniz. Bekârsanız hoşlandığınız kişiyle bir şeyler başlatabilirsiniz. 

    YAY: Sağlığınız yerinde
    Sigarayı bırakmak, diyete başlamak, daha huzurlu olmak istiyorsanız, dolunay bu kararı vermenize neden olacak olayları tetikleyecek. 

    OĞLAK: Destek geliyor
    Venüs, elinizdeki projede önemli bir kişinin desteğini almanıza yardım edecek. İlişkinize heyecan katacak durumlar olabilir. 

    KOVA: Özel hayata dikkat
    Çok çalışırken, özel hayatınızı ihmal etmeyin. Dolunay, evinizdeki tadilatı bitirmenize veya aileyle ilgili bir konuyu halletmenize yardım edecek.  

    BALIK: Yaratıcı işlerle uğraşacaksınız
    Balıklar sanatçı yönleriyle bilinir. Dolunay, yazdığınız bir romanı, makaleyi, blog yazısını veya senaryoyu bitirmenizde yardım edecek. 

    Etiketler: Astroloji , Burçlar , susan miller , Burç Yorumları
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