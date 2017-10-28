4 Kasım’da dolunay var, tüm burçlar dikkat!

KOÇ: Kafanızda para var

Bir borcunuzu kapatıyor, bir iş planı veya bütçeyi bitiriyor olabilirsiniz. Kazancınızda ani bir artış olabilir. Dolunay beklenmedik bir zorluk çıkarabilir.

BOĞA: Engellerden kurtulacaksınız

İş arkadaşınızın vereceği partiye davet alabilirsiniz. Başarılı iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Dolunay sizi engelleyen kişi veya eşyalardan kurtulmanızı sağlayacak.

İKİZLER: Yoğun bir hafta olacak

Hem aşk hem de iş hayatınız yoğun olacak. 31 Ekim sosyalleşmek için harika bir gece. Bir projeyi bitirmeye çalışırken çok meşgul olacaksınız.

YENGEÇ: Eğlenmeye hazır olun

31 Ekim’de bir davete veya etkinliğe katılacaksınız. Sıradışı insanlarla tanışabilirsiniz. Yaratıcı bir projeyi bitirebilir, bir arkadaşınıza veda edebilirsiniz.

ASLAN: Spot ışıkları üzerinizde

Gezegen hareketleri spot ışıklarını üzerinize çevirecek. Kariyerinizle ilgili bir konu gündeme gelecek. Ödül, terfi veya iş teklifi alabilirsiniz.

BAŞAK: Hafta sonu macera var

Meşgul ama mutlu olacaksınız. 31 Ekim’de partiye gidebilirsiniz. Hafta sonu muhtemelen seyahat edeceksiniz. Dolunay, harika bir macera yaşamanıza yardım edecek.

TERAZİ: Yüklerden kurtuluyorsunuz

Hayatınızda sizi engelleyen şeylerden kurtulacaksınız. Kullanmadığınız eşyalardan, borçlarınızdan... Geciken bir parayı alabilirsiniz.

AKREP: Dünyanız genişliyor

Dünyanızı genişletmek isteyeceksiniz. Bir iş veya aşk ilişkisi yürümüyorsa bitireceksiniz. Bekârsanız hoşlandığınız kişiyle bir şeyler başlatabilirsiniz.

YAY: Sağlığınız yerinde

Sigarayı bırakmak, diyete başlamak, daha huzurlu olmak istiyorsanız, dolunay bu kararı vermenize neden olacak olayları tetikleyecek.

OĞLAK: Destek geliyor

Venüs, elinizdeki projede önemli bir kişinin desteğini almanıza yardım edecek. İlişkinize heyecan katacak durumlar olabilir.

KOVA: Özel hayata dikkat

Çok çalışırken, özel hayatınızı ihmal etmeyin. Dolunay, evinizdeki tadilatı bitirmenize veya aileyle ilgili bir konuyu halletmenize yardım edecek.

BALIK: Yaratıcı işlerle uğraşacaksınız

Balıklar sanatçı yönleriyle bilinir. Dolunay, yazdığınız bir romanı, makaleyi, blog yazısını veya senaryoyu bitirmenizde yardım edecek.