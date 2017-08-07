'3 yıl içinde et ithal etmeyecek duruma geleceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Polatlı’da çiftçilerle bir araya geldi. Fakıbaba "Kendi gıdasına üretemeyen ülkeler hiçbir zaman bağımsız olduğunu iddia edemez" diyerek bu ilke çerçevesinde çalışmalar başlattıklarını vurguladı. Tarım ve hayvancılık alanında var olan sorunları samimi bir şekilde çalışarak çözeceklerini belirten Bakan Fakıbaba, "Ben bu işin bakanı olarak sorunları çözmekten zevk alıyorum ve çözeceğiz. Ama hep birlikte taşın altına elimizi koyarak. Siz elinizi, biz gövdemizi koyacağız" dedi.

YILDA 2 KEZ DESTEK VERECEĞİZ

Fakıbaba, bakanlık olarak üretimde dengeyi sağlayacak bir politika izleyeceklerini vurguladı. Tarımsal destek ödemelerini yılda iki kez yapacaklarını söyleyen Fakıbaba, "Desteklemeleri ürünü ekmeden önce size vereceğiz, yılda bir kez ÿdeğil iki kez vereceğiz. Bir sonbaharda bir ilkbaharda. Niye tefecilerin eline çiftçiler düşmesin" diye konuştu.

"BUĞDAY İTHAL EDİLMİYOR"

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu’nun, buğday ithalatında verginin düşürülmesiyle piyasaların olumsuz etkilendiğini ve üreticinin zarar ettiğini gündeme getirdi. Bakan Fakıbaba ÿise, "Buğday ithal eden var mı? Yok.. Olduğu zaman biz ne güne duruyoruz. Bizim duruşumuz belli, biz her zaman üreticinin tüketicinin ÿyayındayız. Denge olmak için zaten piyasada varız" diye konuştu.

ET İTHAL ETMEYECEĞİZ

Fakıbaba, hayvancılık sektörüyle ilgili olarak dersini iyi çalıştığını, yeni bir çalışma içinde olduklarını ve önümüzdeki 2.5 - 3 yıl içinde et ithal etmeyecek duruma geleceklerini vurguladı. Hayvancılık sektörünün desteklenmesiyle birlikte kırsaldaki nüfusu korumayı ve artırmayı amaçladıklarını söyleyen Fakıbaba, "Üretmeyen ülkeler bağımsız olamaz, üreten insanların elini öpeceğiz, desteğimiz mutlaka ve mutlaka devam edecektir" dedi.

Fakıbaba, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparken "Rahat ve sakin olun, kolay değil. Dünya bizimle uğraşıyor. 15 Temmuz’u yaşadık, sizin gibi kahraman insanlarımız olmasa, burada olmayacaktık. AB ülkeleri, ’Türkiye’yi nasıl zor duruma düşürürüz? diye çalışıyorlar. Başka ülke olsaydı bu kadar saldırıyı atlatamazdı. Onun için beraber olacağız. 2023’e kadar çok büyük çalışmalara imza atacağız. Biz 80 milyonluk bir aileyiz" diye konuştu.

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