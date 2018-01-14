Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>200 milyonluk AVM için flaş gelişme

200 milyonluk AVM için flaş gelişme

DHA
14.01.2018 - 18:54 | Son Güncelleme:

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, piyasa değeri 200 milyon TL olan Serdivan AVM’nin yüzde 56’lık hissesinin usulsüzlükle alındığı gerekçesiyle eski sahibine verilmesi yönünde alınan karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Serdivan’da, şehrin en büyük ticari işletmelerinden, piyasa değeri 200 milyon TL olan Serdivan AVM ile ilgili verilen mahkeme kararını Yargıtay bozdu. Alışveriş merkezi, 2010 yılında faaliyete geçirilirken, yüzde 56’lık hissenin ’sözleşmede yer alan edimler yerine getirilmeden, sahte imza yoluyla’ alındığı iddiasıyla Orhan Kocabıyık’a, hissenin eski sahibi Adnan Mersinoğlu tarafından Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, hisselerin eski sahibine yeniden devredilmesine hükmetmiş ve bu karar, Yargıtay tarafından onanmıştı.

KOCABIYIK’A TEKRAR GEÇTİ

Karar sonrası davalı Orhan Kocabıyık, kararın düzeltilmesi istemiyle Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne başvuruda bulundu. 9 Ağustos 2012 tarihindeki sözleşmeyle yapılan hisse devriyle ilgili inceleme yapan Yargıtay Dairesi, ’Dava konusu sözleşmenin şarta bağlanmayıp, tarafların haklarının ve borçlarının düzenlendiği, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde cezai şart ödeneceğinin kararlaştırıldığı nazara alınması’ gerekçesiyle kararla ilgili yeniden değerlendirme yaptı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nce, konuyla ilgili görülen tüm davalara yönelik verilen kararın hisse devrinin yapıldığı Kocabıyık lehine bozulmasına karar verildi. Yüzde 56’lık hissenin devredilmesiyle Serdivan AVM’nin yönetimi Orhan Kocabıyık’a tekrar geçti.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri