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"Ülkeme ve dünyaya faydalı işler yapmak için girişimci oldum"

5 yıl önce kurulan “kişiselleştirme teknolojileri” alanında ilkleri yapan Insider’ın fikir annesi ve kurucularından Hande Çilingir, kendisinin ve Insider’ın ilham verici öyküsünü anlattı. Insider, 15 ülkede hizmet veriyor. Yeni dünyanın “yenilikçi” şirketi yüzde 100 Türk mühendislerinin yazılımlarını dünyaya ihraç ediyor. Bu gençler asla Türkiye’yi terk etmeyi düşünmüyor. Hande Çilingir, “Ülkemiz ve dünya için faydalı işler yapacağız” diyor.
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YAYIN12.01.2018 - 16:52
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