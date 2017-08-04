20 tavuk üreticisi incelemeye alındı

REKABET Kurumu’nun Türkiye’de tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 20’ye yakın firmaya ‘rekabeti ihlal’ ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtığı

öğrenildi. Soruşturmanın gerekçesinin ise 20’ye yakın firmanın bir araya gelerek, tavuk eti fiyatlarını yükseltmesi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Banvit’ten geldi.

Banvit halka açık bir şirket olduğu için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparken, soruşturmada ismi geçen diğer firmalar şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Sektöre yakın kaynaklar ise Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’ne üye olan 29 firmanın 20’sinin bu soruşturmaya dahil olduğunu ifade etti.

MEKANİZMA YOK

Konuyla ilgili konuştuğumuz üretici firmaların yöneticileri ise soruşturmayı ‘saçma’ olarak değerlendirdi. Hürriyet’e konuşan bir üretici, “Bir sektör fiyat arttırmak isterse üretimi kısar, fiyatı arttırır. Ancak tavuk üretimi artıyor. Ayrıca 20 firmanın bir araya gelip fiyat yükseltmesi gibi bir durumda yok. Fiyatlara bakıldığında tavuk etine yapılan zam oranlarının enflasyonun altında kaldığı görülecektir” diye konuştu. Böyle bir mekanizmanın olmasının mümkün olmadığını iddia eden başka bir üretici ise, “Gerekçeleri çok saçma. Böyle bir mekanizma olması mümkün değil. Tavuk eti fiyatlarından dönemsel artışlar oluyor. Örneğin piknik ve mangal dönemlerinde dahi tavuk eti fiyatları artar. Ancak bakıldığında son 1 aydır tavuk eti fiyatlarında düşüş yaşandığı görülecektir. Türkiye’de en ucuz gıda ürünlerinden biri tavuk etidir” dedi.

CEZA OLARAK YORUMLANMAMALI

Banvit, KAP’a yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı, “Tavukçuluk sektöründe 4054 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediği tespitine yönelik olarak sektörde ticari faaliyette bulunan bazı şirketlerle birlikte, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ hakkında da soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, kanunun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Tebligatlar yapılmadığı için tüm firmalar açıklanmıyor

REKABET Kurumu’nun ise, ilgili şirketlere tebligatlar henüz tamamlanmadığı için, açıklama yapmayacağı öğrenildi. Banvit KAP’a dün sabah saatlerinde açıklama yapınca, tebligatlar tamamlanmadan, soruşturma kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yetkililer tebligatların kısa bir süre içinde tamamlanacağını ve bunun ardından Rekabet Kurumu’nun süreçle ilgili resmi bir açıklama yapacağını belirtiyor.

651 milyon $

2014’te yapılan tavuk eti ihracatı

436 milyon $

2015’te yapılan tavuk eti ihracatı

361 milyon $

2016’da yapılan tavuk eti ihracatı

Türkiye’de yıllar itibariyle

tavuk eti üretimi (milyon ton)

2010 1.4

2011 1.6

2012 1.7

2013 1.7

2014 1.8

2015 1.9

2016 1.8

Yıllar itibariyle

kanatlı eti ihracatı (ton)

2010 104.106

2011 195.937

2012 269.032

2013 322.429

2014 353.123

2015 294.128

2016 268.231

Türkiye’de kişi başına düşen tavuk eti tüketimi (kilogram)

2010 17.82

2011 19.50

2012 19.28

2013 19.33

2014 20.75

2015 21.06

2016 21.94