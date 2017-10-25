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2 kilometreye bir AVM

Burak COŞAN
25.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

İstanbul Anadolu Yakası’nda Kartal Cevizli’den Avrasya Tüneli’ne uzanan 16 kilometrelik hat üzerinde yapılaşma tüm hızıyla devam ediyor. Zaten yoğun bir trafiğin yaşandığı bölgede sadece 16 kilometrede 9 AVM bulunuyor. Oteller, hastaneler, ofisler ve konutların bulunduğu hatta yakın zaman içinde Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasıyla 35 bin konutun daha eklenmesi bekleniyor.

İSTANBUL’un en büyük sıkıntılarının başında belki de trafik sorunu geliyor. Her geçen gün trafikte geçen süre artıyor. Trafik sorununu çözebilmek için yeni yollar, köprüler, tüneller yapılıyor. Ancak sorun bir türlü çözülmüyor. 2 kilometreye bir AVM
Uzmanlar sorunun yeni yollar, köprüler veya tünellerle çözülmesinin zor olduğunu, nüfus yoğunluğunun belirli bölgelerde toplanmasının engellenmesi gerektiğini, şehrin daha geniş bir şekilde kullanılmasının şart olduğunu, göçün de azaltılması gerektiğini söyledi.

16 KİLOMETRELİK YOL
Ancak uzmanların görüşlerinin aksine özellikle İstanbul’da zaten konut, ofis ve AVM yoğunluğunun olduğu yerlerde yeni yatırımlar yükseliyor. Bu da var olan trafiğin daha da artmasına neden oluyor. Bu konuda en son örneklerden biri de İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yaşanıyor. İstanbul içinde ulaşımın en önemli aksalarından biri olan E5 yolunun bulunduğu hat üzerinde projeler bir biri ardına hayata geçiriliyor. Sadece Kartal Cevizli köprüsünden Avrasya Tüneli’ne kadar olan 16 kilometrelik hat üzerinde 9 AVM bulunuyor. Bunlardan bazıları uzun yıllardır burada hizmet verirken, kısa süre içinde açılması planlanan AVM’ler de var. Hatta bazı noktalarda bir AVM’nin hemen yanı başına başka bir AVM yatırımı yapılıyor. Sadece AVM’lerde değil söz konusu hat üzerinde hastane, konut, ofis, iş merkezi gibi nüfusu yoğunlaştıracak projeler de inşa ediliyor.

2 kilometreye bir AVM

40 DAKİKA SÜRDÜ
Sabah 08.30’da Cevizli’den başladığımız yolculuğu Avrasya Tüneli’nin girişine kadar ancak 40 dakika da tamamlayabildik. 16 kilometrelik yol boyunca yaptığımız ortalama hız ise 16 kilometre oldu. Ortalama 2 kilometre de bir AVM’nin arasında geçtiğimiz yol boyunca yapılan ve yapımı devam eden projeleri fotoğrafladık. Yoğun bir trafik sıkışıklığının yaşandığı yolda, Avrasya Tüneli’ne ulaşmak pek de kolay olmadı. İstanbul’da yaka değiştirme süresini kısaltmayı amaçlayan Avrasya Tüneli’nde herhangi bir trafikle olmazken tünele ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadık.

SADECE FİKİRTEPE’YE 35 BİN KONUT GELİYOR
CEVİZLİ’den Avrasya Tüneli’ne kadar olan 16 kilometrelik hat üzerinde Kartal Develet Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Hastanesi, Medical Park gibi 3 hastane, Piazza, Maltepe Carrefour, Hiltown, Kozyatağı Carrefour, Optimum, Palladium, Emaar, Tepe Nautilus ve Akasya isimleri ile 9 AVM, Arjan By Rotana, Dedeman, By Otel, Hilton, Marriot ile birlikte 5 tane 5 yıldızlı otel, Turkcell, Vodafone, Sahibinden.com, Bosch gibi büyük firmaların bazı merkezleri, Rönesans, DAP, Tahincioğlu’nun konut projeleri yer alıyor. Tüm bunların yanında bölgedeki nüfusu arttırması beklenen diğer bir faktör ise Fikirtepe’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm. Bölgede inşaat çalışmaları sürerken toplamda 35 bin konut, 2 bin 500’de ticari birimin yapılması planlanıyor.

 

Etiketler: gazetehaberleri , avm projeleri
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