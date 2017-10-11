2.2 milyar liralık alacağa yeniden yapılanma

3 KAT DEĞİL BİR KAT CEZA KESİLECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu, dün torba kanunda telekomünikasyonla ilgili düzenlemeleri görüştü. Torba kanunda yer alan düzenlemeye göre, telekomünikasyon sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerin gerek ihtilaflı, gerekse inceleme aşamasında bulunan Hazine payı, evrensel katkı payı gibi kalemlerden kaynaklanan cezai şartları, gecikme zammı ve gecikme faizlerinde yeniden yapılandırma yapılacak. Bundan sonraki süreçlerde ise, söz konusu kalemlerin tahsiliyle ilgili yeni bir sistem kurulacak. Bu cezalara uzlaşma yolu açılacak ve artık 3 kat değil 1 kat üzerinden ceza kesilecek.

2.2 MİLYAR LİRAYA UYGULANACAK

Komisyona bilgi veren bürokratlar, söz konusu düzenlemenin yasalaşmasının ardından 345 milyon lirası ana para olan toplam 2.2 milyar liralık bir alacağın yeniden yapılandırma kapsamına alınacağını söyledi. Muhalefet vekilleri rakamın 5 milyar TL’ye çıkabileceği iddiasında bulunurken, Maliye Bakanı Ağbal eleştirilere yanıt verdi.

ANA PARAYI KORUYORUZ

Ağbal, yeniden yapılandırmayla geçmişten bu yana gelen davaları bitirme amacını taşıdıklarını söyledi. Bu ihtilaflı davaların bir kısmını Hazine’nin kazandığını söyleyen Ağbal, “Sorunları ortadan kaldıracak bir mekanizma kurmak istiyoruz. Bu tasarı geleceğe dönük bir sistem kuruyor. Geçmişten gelen davalar var, yıllardır sürüyor” ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ardından tasarının ilgili görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.