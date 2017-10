11 yıl aradan sonra Açıkhava’da

Haldun Dormen’in yönettiği “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller”, 11 yıl aradan sonra yeni repertuvarı ve kadrosuyla Harbiye Açıkhava’da sahnelendi. Müzikalde Ayça Varlıer, Edis, Emre Altuğ, Ethel Mulinas, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Mert Turak, Onur Turan, Pamela, Sami Levi, Şehnaz Sam, Burcu Biricik ve Yeliz Şar yer aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen gösteriyi çok sayıda ünlü isim izledi. Finalde bütün oyuncular ile müzikalin onur konukları Selçuk Yöntem ve Perran Kutman’la seyirciyi selamladı.

Burcu Biricik’in “Chicago” performansı beğeni topladı.

Kürküm gerçek değil

Oğulları Kuzey ve Uzay’la eski eşi Emre Altuğ’u izlemeye gelen Çağla Şıkel, muhabirlerin “Üstünüzdeki kürkü Ömür Gedik görünce kızmasın” sözleri üzerine “Gerçek kürk değil” dedi.







Emre Altuğ, “Hep Böyle Kal” şarkısında Ayça Varlıer´le düet yaptı.

6 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan Irmak Ünal, Evita karakterine hayat verdi.





Edis ve Gökçe Bahadır, “You Are the One That I Want” şarkısını söyledi.