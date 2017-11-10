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    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan seçilen fotoğraflarla hazırlanan ‘10 Kasım Yas Günü’ kitabı, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlandı. Kitap, o günün gazetelerinden yapılan alıntılarla 10-20 Kasım 1938 arasındaki tarihi günleri yeniden yaşatıyor.

    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün10 Kasım Yas Günü’, 10-13 Kasım 2006 tarihleri arasında Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi’nde açılan aynı adlı sergi için hazırlanan kataloğun gözden geçirilmiş yeni baskısı. Tam 11 yıl sonra, Ata’nın vefatının 79’uncu yıldönümünde, yeniden raflarda yerini aldı.

    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün

    Albümde, 10-20 Kasım 1938 tarihleri arasında Dolmabahçe’de, İstanbul sokaklarında, İzmit, Ankara ve Yavuz Zırhlısı’nda çekilmiş fotoğraflar bulunuyor. Son sayfalar, o dönem basılan gazetelerin manşetlerine, yayımlanan haberlere ayrılmış. 143 sayfalık kitap, liderinin arkasından ağlayan bir ulusun portresi gibi. Atatürk’ün cenaze törenine ait esas program da kitabın sayfalarında bulunuyor.

    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün
    “Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza kalbimden gelen şükran duygularımı ifa etmeği, ödenmesi lazım bir borç saydım.” İsmet İnönü

    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün

     

    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün
    Gazetelerin birinci sayfalarında günlerce cenaze töreninin ayrıntılarına yer verildi. İstanbul ve Ankara’da halk; genci, yaşlısı, çocuğu, Ata’sını son kez görebilmek için kortejin geçeceği güzergâhta gözyaşları içinde toplandı.

    10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün

    Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk , Selahattin Giz Koleksiyonu
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