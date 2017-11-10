10 Kasım’dan sonrası... Ertesi gün

‘10 Kasım Yas Günü’, 10-13 Kasım 2006 tarihleri arasında Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi’nde açılan aynı adlı sergi için hazırlanan kataloğun gözden geçirilmiş yeni baskısı. Tam 11 yıl sonra, Ata’nın vefatının 79’uncu yıldönümünde, yeniden raflarda yerini aldı.

Albümde, 10-20 Kasım 1938 tarihleri arasında Dolmabahçe’de, İstanbul sokaklarında, İzmit, Ankara ve Yavuz Zırhlısı’nda çekilmiş fotoğraflar bulunuyor. Son sayfalar, o dönem basılan gazetelerin manşetlerine, yayımlanan haberlere ayrılmış. 143 sayfalık kitap, liderinin arkasından ağlayan bir ulusun portresi gibi. Atatürk’ün cenaze törenine ait esas program da kitabın sayfalarında bulunuyor.



“Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza kalbimden gelen şükran duygularımı ifa etmeği, ödenmesi lazım bir borç saydım.” İsmet İnönü



Gazetelerin birinci sayfalarında günlerce cenaze töreninin ayrıntılarına yer verildi. İstanbul ve Ankara’da halk; genci, yaşlısı, çocuğu, Ata’sını son kez görebilmek için kortejin geçeceği güzergâhta gözyaşları içinde toplandı.