1.4 milyonluk rekor

Konut satışları 2017 yılı toplamında bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artarak, 1 milyon 409 bin oldu. 2016 yılında ise 1 milyon 341 bin konut satılmıştı. Bu sayede konut sektörü 5 yıldır arka arkaya rekorunu kırmış oldu. Tüm siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen konut sektöründe satışların hız kesmediğini belirten sektör temsilcileri döviz kuru dalgalanması ve yüksek konut kredisi faiz oranlarına rağmen 2018 yılı konut satış hedefini 1.5 milyon olarak belirledi.

2017 konut satış rekorunda hem firmalarca yapılan kampanyaların hem de hükümetin desteğinin etkisi görüldü. 2017’de KDV indirimi, tapu harcı indirimi, damga vergisinin kaldırılması, kredi alımında peşinat oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye indirilmesi satışları arttırdı. Ayrıca Emlak Konut GYO öncülüğünde 240 ay vadeli konut satışı kampanyası ve taksitleri Ocak 2019’a erteleyen kampanya da yeni konut satışlarına ivme kazandırdı.

YABANCI DÖNÜYOR

Hükümet yabancıya satışı da destekler adımlar attı. Vatandaşlık, oturma izni ve vergi indirimi gibi avantajlardan yararlanan yabancılar Türkiye’den 22 bin 234 konut satın aldı. Bu sayede yabancıya konut satışında da 2016 öncesine dönülerek yüksek satış hızı tekrar yakalandı.

2016 yılında yabancıya konut satışı yüzde 20 oranında azalmış ve 18 bin olmuştu. 2015 yılında ise 22 bin 830 konut satışıyla önemli bir rekor kırılmıştı. Türkiye’de 2017 yılında erkekler 837 bin 928, kadınlar 409 bin 453 konut sahibi oldu. İstanbul 64 bin 147 konut satışı ile Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu.

EV ALIRKEN BANKAYA UĞRAMADIK

2017’de yüzde 1’in üzerinde seyreden konut kredisi faiz oranları nedeniyle firmalar kendi bünyelerinde kampanyalar yaptı. Yıl içinde pek çok firma 0 faizli 60 ay, 0.74-0.84 faiz oranıyla 120 ay satış yaptı. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, yani banka kredili, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Faizlerin yüzde 1’in altında olması gerektiğini belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas “İpotekli satışlara baktığımızda da 34.029 konut satışı ile 2016 yılının Aralık ayına göre yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. İpotekli satışlarda 2017 yılının toplamına baktığımızda da 2016 yılına göre yüzde 5,25 artış gerçekleşti. İpotekli satışlardaki yıllık bazdaki artış büyüme oranı ile paralel. Ancak 2017 yılının son çeyreğine baktığımızda geçen yıla göre yüzde 25’lik bir daralma mevcut. Bunda hem konut kredisi faizlerinin yüksekliği hem de bankaların kredi taleplerini geri çevirmesinin payı büyük” dedi.