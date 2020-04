WWE, 23 Şubat'ta İstanbul'a geliyor

refid:22083848 ilişkili resim dosyası

WWE’nin benzersiz aksiyon dolu eğlence markası RAW ile Türkiye’ye geliyor. En sevilen süperstarlar John Cena, CM Punk, The Miz, Dolph Ziggler, R-Truth, Kofi Kingston ve ZackRyder’ın yanı sıra bir çok WWE süperstarı, 23 Şubat Cumartesi Günü tüm yeteneklerini Türk seyirciler önünde sergiliyor. Ülker Sport Arena’da gerçekleşecek bu heyecan dolu gece, dünyanın dört bir yanından WWE hayranları tarafından da merakla bekleniyor.

23 Şubat’ta gerçekleşecek WWE RAW gecesi için bilet ön satışları 5 & 6 Aralık’ta başlıyor. 7 Aralık’ta ise genel bilet satışı gerçekleşiyor. Hem ön satış hem de genel satışlar ise www.biletix.com.tr ve Ülker Sports Arena gişelerinden olacak.

WWE’nin bu çok özel geceleri dünya genelinde gittiği her yerde çok ciddi bir ilgiyle karşılanıyor. 2011 yılında, dünya genelinde 13 tur ile 22 ülkede 80’I uluslararası olmak üzere, toplam 321 canlı şov gerçekleştirilmiş ve 2 milyon WWE hayranına ulaşılmıştı. İstanbul’da gerçekleşecek WWE RAW gecesi biletlerinin de çok kısa bir sürede tükeneceği ön görülüyor.

WWE programları 145’ten fazla ülkede 30 dilde yayınlanıyor ve dünya genelinde 600 milyondan fazla eve ulaşıyor. WWE Programları; WWE RAW ve WWE Smack Down Türkiye’de Saran Holding şirketlerinden Saran Medya aracılığıyla D-Smart üzerinden Türk izleyicisi ile buluşuyor.

WWE Hakkında

Borsada işlem gören bir şirket olan WWE (NYSE: WWE), entegre bir medya kuruluşu olmasının yanı sıra küresel eğlence dünyasında tanınmış bir liderdir.

Şirket, yılın 52 haftasında dünya genelindeki takipçileri için orijinal içerik yaratan ve sunan iş portföyüne sahiptir. WWE, kendini televizyon programcılığında, paralı televizyon yayıncılığında, dijital medyada ve yayıncılık platformlarında aile dostu eğlence sunmaya adamıştır. WWE programları 145’ten fazla ülkede 30 dilde yayınlanmakta olup dünya genelinde 600 milyondan fazla eve ulaşmaktadır. Şirket merkezi Stamford, Conn.’de yer almakta olup New York, Los Angeles, Miami, Londra, Mumbai, Şanghay, Singapur, İstanbul ve Tokyo’da ofisleri yer almaktadır.

WWE (NYSE: WWE) için daha fazla bilgi wwe.com ve corporate.wwe.com’dan alınabilir. Daha fazla bilgi için küresel aktiviteler için //www.wwe.com/worldwide/.

John Cena

Boy: 6'1" (1,85 cm)

Ağırlık: 251 lbs. (113,9 kg)

Doğum Yeri: West Newbury, Mass.

Kendisiyle Özdeşleşmiş Hareketi: Attitude Adjustment; STF

Başarıları: WWE Champion; World Heavyweight Champion; U.S. Champion; World Tag Team Champion; WWE Tag Team Champion; 2008 Royal Rumble Match winner; 2012 Money in the Bank Ladder Match winner for a WWE Championship Contract

John Cena, Haziran 2012 SmackDown’da sahneye ilk çıktığından itibaren geçen bir sene içerisinde WWE’nin bir numaralı starı olmayı başardı. John Cena, 9 milyondan fazla Facebook takipçisiyle WWE’nin en çok beğenilen yarışmacısı olma ünvanını elinde bulunduruyor.

Dolph Ziggler

Boy: 6'0" (1,83 cm)

Ağırlık: 213 lbs. (97 kg)

Doğum Yeri: Hollywood, Fla.

Kendisiyle Özdeşlemiş Hareketi: Zig Zag

Başarıları : Intercontinental Champion; World Heavyweight Champion; United States Champion, Money in the Bank Ladder Match winner for a World Heavyweight Championship Contract (2012)

Dolph Ziggler, WWE’de yeteneklerini parlatmadan önce, henüz amatör bir güreşçi ve bir öğrenciyken okulda kırdığı rekorlarla kendisini ispat etmişti. 2011 WWE Capitol Punishment’da, uzun süreli rakibi Kingston’dan U.S. Şampiyonluğu’nu alan Ziggler, bu ünvanı 6 ay boyunca başarıyla taşıdı.

CM Punk

Boy: 6'2" (1,88 cm)

Ağırlık: 218 lbs. (99 kg)

Doğum Yeri: Chicago, IL

Kendisiyle Özdeşleşmiş Hareketi: G.T.S. (Go to Sleep); Anaconda Vise

Başarıları: WWE Champion; World Heavyweight Champion; ECW Champion; World Tag

Team Champion; Intercontinental Champion; Money in the Bank Ladder Match Winner

Kariyerinde WWE Ağır Siklet Şampiyonluğu bulunan CM Punk, kendine has hareketleri “Uykuya Dal” ve “Anaconda Vice” ile WWE hayranlarının nezdinde apayrı bir yere sahip. Tüm zamanların en iyilerinden biri olarak nitelendirilen Punk, asi görünümünün aksine dövüşürken son derece stratejik.

The Miz

Boy: 6'2" (1,88 cm)

Ağırlık: 220 lbs. (100 kg)

Doğum Yeri: Cleveland, Ohio

Kendisiyle Özdeşlemiş Hareketi: Skull-Crushing Finale

Başarıları: WWE Tag Team Champion; World Tag Team Champion; United States Champion; Unified Tag Team Champion; WWE Champion; Intercontinental Champion; WWE Main Event commentator

Miz denilince akla iki şey geliyor: harika bir dövüşçü ve tam anlamıyla bir laf ebesi. Ohio’lu dövüşçü 2010 senesinde kazandığı Raw Money in the Bank sonrası adını duyurdu. Bu galibiyet sonrası hızlı yükselişini sürdüren Miz kendi adını taşıyan talk show programıyla da kendinden söz ettirmişti.

Kofi Kingston

Boy: 6'0" (1,83 cm)

Ağırlık: 212 lbs. (96 kg)

Doğum Yeri: Gana, Güney Afrika

Kendisiyle Özdeşlemiş Hareketi: Trouble in Paradise

Başarıları: Intercontinental Champion; World Tag Team Champion; United States Champion; WWE Tag Team Champion

Kofi Kingston’un sahip olduğu enerji büyük bir şehrin bir kaç yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Ringe her çıktığında gösterdiği sınırsız coşkusu ve atletikliği Kingston’I WWE dünyasının en çok sevilen starlarından biri yaptı. Kingston, hem single kategorsinde hem de tag team’ de gösterdiği başarılarıyla geleceğin en önemli isimlerinden biri olacağını ispatladı.