Kayserispor sonrası Diagne itirafı! ‘Terim başına gelecekleri biliyordu…’

Öne çıkan bölümler şu şekilde;

Kadrodan 9 eksiğin bulunduğu bir Galatasaray vardı ve ilk 11’de forma giyen 6 oyuncudan Fatih Terim yararlanamadı. Bence Galatasaray en çok hayıflandığı ve üzüldüğü maçta 2 puanı geride bıraktı. 9 haftalık periyotta en iyi futbolunu oynadı Galatasaray, Kayserispor ise Süper Lig seviyesinde bir futbol oynamıyor bu da bir gerçek. Lung yıldızlaştı ancak onun becerisinden mi yoksa Galatasaraylı oyuncuların beceriksizliğinde mi olduğu tartışılır. Emre Akbaba’nın pozisyonunda kaleci kurtardı olmaz oyuncu kaçırdı olur, Dün bence yine Belhanda arandı ve gerçek değeri görüldü, Galatasaray’ın orta sahadaki aklı Belhandadır eğer Kayserispor karşısında Falcao ile Belhanda olsaydı net bir skorla galibiyet alırdı. Diğer yandan Diagne neredeyse topa lütfederek vuruyor hiç desibeli yüksek net vuruş yapamıyor vuruşları santrafor vuruşu değil ama hala maçtan sonra ‘kendimi geliştirmeye çalışıyorum önemli olan benim oyunum değil takımın oyunu’ diye cümleler kuruyor neredeyse iki sene oldu Diagne, sen ne zaman kendine geleceksin de oynayacaksın! Mbaye Diagne Galatasaray için bile bile ladestir, kariyerindeki ilk şampiyonluğunda ertesi gün ben ülkeme gidiyorum diyerek şampiyonluk kutlamalarına kalmadı adam. Fatih Terim sezon başında gönderilecekler listesinde en başa Diagne’yi yazmıştı ve başına gelecekleri biliyordu.

Fatih Terim başına gelecekleri biliyorsa Adem Büyük’ün gidişi neden engellenmedi ?

Galatasaray’da Adem Büyük’e kimse ‘git’ demedi, Adem’in gitme yönündeki kararlılığı sonrasında kimse ‘kal’ da diyemedi. Adem Büyük kariyerinin son yılları için Malatyaspor’dan hem kaptanlık hem daha iyi bir kontrat hem de daha uzun sözleşme teklifi aldı ve gitti.

‘Diagne mi Adem mi 10 kere Adem ama Falcao mu Adem Büyük mü derseniz yüzde 100 Falcao!’

Bazı oyuncular Türkiye’de linç çukuruna düşer ve kolay kolay çıkamaz, Fenerbahçe’de Van Persie buna örnektir. Falcao için sorulması gereken soru acaba sorun Galatasaray’ın oyunun da mı yoksa sadece Falcao’da mı olmalı. Öyle bir algı yaratıldı ki bütün sorunlar Falcao’ya yıkılmaya çalışılıyor, Falcao Diagne’ye göre 10 kat daha iyi takım oyuncusu. Dünkü maçta tribünde olması bile takım için bir artı aslında Diagne gibi sosyal medyaya oynayıp sahada gezinen bir adam değil Falcao.

Fatih Terim maç sonu; ‘Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor, Ali Sami Yen’de bu kadar kolay mı 8-9-10 dakika vermemek ve korku dağları bekler’ şeklinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu nasıl yorumlarsın?

Fatih Terim’in bu sözleri birçok kişi tarafından bahane olarak algılanacaktır ancak hocanın 2 senedir dert yandığı başlıca konulardan bir tanesi sahada oynanamayan dakikalar ve uzatma dakikaları konusunda hakemlerin kararları. Hatırlarsanız Fatih Terim, Kasımpaşa maçında da aynı olaydan dolayı sahayı terk etti, Fatih Terim’e kim acaba haksız diyebilir. Penaltı var, kırmızı kart var, 7-8 değişiklik var sadece bunları toplasan 7-8 dakika uzatma yapıyor.

Galatasaray’ın transfer gündeminde son durum nedir ?

Saracchi özellikle Fatih Terim’in beğendiği bir oyuncu ve Galatasaray bonservisini almayı düşünüyor. Leipzig’in istediği rakam iyi bir pazarlık noktası olarak görüldü Alman ekibi Galatasaray’dan 5 milyon Euro istedi ve Galatasaray da oyuncu satışı gerçekleştirebilirse Leipzeg ile bonservisi almak için masaya oturacak Saracchi de Galatasaray’da kalmak istiyor.

Diğer taraftan Onyekuru yeniden gündemde ve 2-3 yıldır hep Onyekuru’yu konuşuyoruz. Bu kadar uzun zamandır Onyekuru’ya takılıp kanatsız kalmak tartışılabilir geçmişte yaptığı katkılar inkar edilemez ve şu anda da Galatasaray’ın öyle bir oyuncusu yok. Takımın kadro kalitesi ciddi düşüşte geçen seneden Seri-Lemina-Nzonzi gitti yerine gelen isim Etebo. Bence Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil Etebo Gençlerbirliği-Malatyaspor seviyesinde bir oyuncu. Galatasaray bu kadroyla devre arasına 5-6 puan geride girse bile yapacağı takviyelerle şampiyonluğun yine en önemli adaylarından olur.